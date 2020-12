Joutsan kunnan perheoikeudelliset palvelut ostetaan ensi vuonna maakunnan alueelliselta yksiköltä

Joutsan kunnan perheoikeudelliset palvelut kuten isyyden vahvistamiseen sekä lapsen huoltoon ja elatukseen liittyvät palvelut ostetaan ensi vuoden alusta alkaen perheoikeudellisten palvelujen alueelliselta yksiköltä. Palvelujen tuottamisesta vastaa Jyväskylän kaupunki, joka tuottaa jo nyt vastaavat palvelut Hankasalmelle ja Wiitaunionille.

Keski-Suomen kunnat ovat sitoutuneet Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen, jolla kehitetään maakunnan nykyisistä terveyskeskuksista laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia. Yksi hankkeen toimenpiteistä on perheoikeudellisten palvelujen tuottaminen alueellisena yhteistyönä. Palvelujen järjestämisellä alueellisesti pyritään tuottamaan asukkaille yhdenvertaista palvelua, nopeuttamaan palveluun pääsyä, mahdollistamaan joustavuus toimipisteiden valinnassa sekä turvaamaan riittävä asiantuntijuus.

Asian valmistelussa Keski-Suomen kunnilta on pyydetty sitoutuminen alueelliseen perheoikeudelliseen palveluun. Alueelliseen yhteistyöhön ovat lähdössä Joutsan lisäksi vuoden alussa Hankasalmi, Keuruu, Luhanka, Multia, Petäjävesi, Saarikan kuntayhtymä, Toivakka, Uurainen ja Wiitaunioni. Ensi vuoden toukokuusta alkaen mukaan lähtevät myös Laukaa, Muurame ja Äänekoski. Sen sijaan Jämsä, Kinnula, Konnevesi ja Kuhmoinen ovat ilmoittaneet esiselvitysvaiheessa jäävänsä alueellisen yksikön ulkopuolelle.

Toiminnan kustannukset on määrä jakaa sopijakuntien kesken suhteutettuna asukaslukuun. Vuositasolla kokonaiskustannusten on arvioitu olevan ensi vuonna yhteensä runsaat miljoona euroa. Joutsan osuudeksi asukaslukuun suhteutettuna on arvioitu vajaat 20.000 euroa.

Alueellisen yksikön toimipisteet tulevat sijaitsemaan Jyväskylässä, Laukaassa ja Äänekoskella. Toimipisteiden lisäksi asiakasvastaanottoa järjestetään sovitusti muissakin alueen jäsenkunnissa. Alueellisen yhteistyön edetessä valmistelu laajennetaan koskemaan valvottujen ja tuettujen tapaamisten sekä adoptioneuvonnan palvelujen tuottamista.

Tarja Kuikka