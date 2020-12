Jousen Koivula-siiven remontti käynnistyy kevättalvella

Palvelukeskus Jousen Koivulan siipi on tyhjentynyt asukkaista ja tilojen remontoinnin on määrä käynnistyä helmi-maaliskuun vaihteessa. Tiloihin remontoidaan sairaanhoidon, kuntoutuksen ja kotiin vietävien palvelujen yksikkö (Sakuko), johon on tulossa 18 potilaspaikkaa ja huonetta.

Uudet toimitilat ja Jousen tilat tulevat olemaan Joutsan kunnan perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäisen mukaan yhteiskäytössä ja tämän vuoksi työtavat ja toimitilat uudistuvat.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

– Asukkaille, potilaille ja henkilöstölle halutaan turvallisuutta, toimivuutta ja viihtyvyyttä. Turvallisuus ja toimivuus tarkoittavat kalusteiden nykyaikaisuutta, sopivuutta tilaan ja helppoa puhdistamista. Yhteistyötä ja uudenlaisia palvelupolkuja rakennetaan siten, että talon kaikkia toimitiloja voidaan hyödyntää yhdessä, kertoo Kääriäinen.

Toimitiloihin vaadittavia kalusteita sijoitetaan Kääriäisen mukaan muun muassa Jousen juhlasaliin, yhteisiin aulatiloihin ja yhteiseen keittiöön. Seututerveyskeskuksen on määrä hankkia lääkinnälliset laitteet ja sängyt.

Palvelukeskus Jousen Koivulan siiven tilat siirtyvät Keski-Suomen seututerveyskeskuksen käyttöön vuoden 2021 lopulla.

Tarja Kuikka