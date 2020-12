JoSePalle tappio Espoossa – vähiin kutistunut rosteri ei hirveästi pystynyt isäntiä haastamaan

JoSePa pelasi viimeisen pelinsä ennen joulutaukoa Futsal-liigassa Espoossa GFT:tä vastaan. Hyvin vähiin kutistunut JoSePan rosteri ei hirveästi pystynyt isäntiään haastamaan, vaan GFT pyöritteli 6–2 voiton (2–0).

JoSePalla piti olla toinenkin peli HIFK:ta vastaan edellisenä päivänä, mutta heillä ei ole tällä hetkellä salia missä pelata. Syy on tietenkin korona.

Vielä viikolla näytti siltä, että JoSePa saa kaksi kentällistä eli kahdeksan miestä plus kaksi maalivahtia matkalle Espooseen. Vähän ennen reissua joukkue väheni seitsemään, ja vielä alkulämmittelyn aikana selvisi, että Benno Hanslian joutui jättämään pelin väliin. Niinpä JoSePan pelistä tuli kahdella penkkipelaajalla lähinnä puolustustaistelua.

Kun vielä GFT:lle lahjoitettiin omalla huonolla puolustuksella pari maalia eteen, tuli pelistä pakkopullaa molemmille joukkueille. JoSePa taisteli kuudella miehellä erinomaisesti, mutta yhtä sarjan parasta prässijoukkuetta vastaan kuuden miehen rosteri ei vaan riitä. Parasta ottelussa oli ehkä se, että taas saatiin yksi peli onneksi pelattua, niinpä keväälle ei ihan älytöntä otteluruuhkaa tule.

Syyskauden jälkeen JoSePa löytyy 14 joukkueen sarjasta sijalta 12. Tähän mennessä JoSePalla on kymmenestä pelistä 9 pistettä. Sija yhdeksän on yhden voiton päässä, siellä majailee PJK, joka on pelannut yhden pelin enemmän kuin JoSePa.

Joukkueilla on kovin erilaisia ottelumääriä pelattuna, MadMaxilla on 14 peliä alla, kun esimerkiksi Liikunnan Riemulla on yhdeksän.

– Missään nimessä ei voi olla kovin tyytyväinen. Me olemme menettäneet pisteitä silloin kun niitä on ollut tarjolla, emme olleet kauden alussa valmiita niin kuin olisi pitänyt. Mielestäni liigan taso on noussut parissa vuodessa ja siinä kyydissä pitää pysyä mukana, analysoi JoSePan valmentaja Mikko Paappanen.

Jatkuva epävarmuus peleistä, pelaajista ja omista läheisistä ei voi olla vaikuttamatta, mutta samalla lailla se vaikuttaa joka joukkueeseen. Pelaaminen alueilla, missä koronaa on runsaasti, vaikuttaa varmasti keskittymiseen. Osa joukkueista ei ole päässyt edes treenaamaan salien sulkemisen takia, se saattaa olla osasyynä muutamien yllättävien tulosten ja pistemenetysten takana. Näistä asioista eivät joukkueet kilpailullisista syistä juurikaan huutele.

Rikkonaisesta kaudesta huolimatta mitään ei kuitenkaan ole vielä menetetty.

– Playoff-rajalla on tiukkaa ja siinä me ollaan ihan hyvin vielä mukana. Tammikuussa tulee monta päävastustajaa Joutsaan ja siinä mielessä kaikki on omissa käsissä, niistä peleistä pitää voitot kaivaa. Yhteistreenit ovat kyllä haasteellisia, esimerkiksi armeijasta ei porukkaa kovin helposti lasketa lomille pelien tai treenien takia tartuntariskien vuoksi.

Tammikuussa on pelejä paljon, kahdeksan ottelua neljään viikkoon. Lisäksi siirretyt pelitkin pitää johonkin väliin tunkea. JoSePalle osuu tuossa jaksossa monta tärkeää peliä, joissa joukkueen oikea taso mitataan. Tammikuussa on kuitenkin vielä tilanne päällä koronan osalta, joten epävarmuus siitä milloin, missä ja ketä vastaan oikeasti pelataan, jatkuu.

JoSePa kehityskohde keväälle on selkeä; puolustuspelaaminen.

– Ei me voida kuutta-kymmentä maalia päästää per ottelu, maalintekokilpailu ei ole meidän juttu. Kaksi-kolme maalia vastustajalle on maksimi, silloin me voidaan realistisesti taistella voitosta. Me on ajettu uusia pelaajia meidän systeemiin, nuorille annettu peliaikaa, ja näihin asioihin auttaa vain treenaaminen.

– Omat helpot virheet on saatava pois, hyvän ja huonon päivän ero ei saa olla niin iso kuin se on nyt ollut. Hyviäkin hetkiä ja pelejä on toki ollut, nyt otteisiin on saatava tasaisuutta, sanoo valmentaja Paappanen.

Seuraava peli pitäisi JoSePalla olla 3.1.2021 kotisalissa tällä hetkellä varsin kovassa maalintekokunnossa olevaa Valkeakoskelaista MadMaxia vastaan.

Petri Hentinen

Kuva: Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: JoSePa luo yhteishenkeä ja taistelutahtoa ottelun aikana.