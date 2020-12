Mainosten graafisesta oravahahmosta syntyi konkreettinen maskotti Joutsan kunnalle

Eri puolilla Joutsaa on tehty marras- ja joulukuun aikana havaintoja kookkaasta vihreästä oravahahmosta. Orava on vieraillut muun muassa sote-keskuksen perhekeskus Tammessa, Kurkiauran koululla, S-marketissa ja onpa se nähty myös soittamassa rumpuja Joutsan Nuorisoseurantalon bändikämpällä. Jälkeenpäin vierailuista on kerrottu kuvin Joutsan kunnan sosiaalisessa mediassa.

Kyse on Joutsan kunnan uudesta oravamaskotista. Orava sinänsä on nähty graafisena hahmona jo vuosien ajan esimerkiksi kunnan tienvarsimainoksissa, nettisivuilla ja mainoslehtisissä, mutta nyt se on saanut ihan fyysisen muodon.

Joutsan kunnan elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäki (kuvassa yllä) sanoo oravan seurailleen joutsalaista elämää jo pitkään metsän siimeksessä ja päättäneen nyt tulla esiin tuomaan pientä iloa ja hauskuutta. Marraskuussa tapahtuneen ensiesiintymisensä jälkeen orava onkin ehtinyt poiketa monessa paikassa.

– Se on katsellut vähän, mitä kaikkea mukavaa on tarjolla Joutsassa. Ja saattaa se joskus ilmestyä jonnekin ikään kuin pyytämättäkin ilahduttamaan. Se on tämmöinen, joka tosiaan saattaa tulla vaikka ilmoittamattakin, mutta häntä tuskin varsinaisesti tilattuna ohjelmanumerona missään nähdään, kertoo hiljattain oravan kanssa Joutsan Seudun konttorilla vieraillut Kaitamäki.

Oravaa saatetaan Petri Kaitamäen mukaan nähdä jatkossa tapahtumissakin, mikäli tämä rohkaistuu lähtemään ihmisten ilmoille metsän siimeksestä tai missä se ikinä majaileekaan. Minkä tyyppisissä tapahtumissa, se nähdään myöhemmin. Kaitamäki kuitenkin arvelee, että varmaankin sellaisissa tapahtumissa, joissa kunta on jotenkin mukana.

– Ja tietysti jos on jotain messukäyntiä, niin ehkä saatamme hänet yrittää jostakin houkutella sinne.

Suurikokoinen ja veikeän näköinen maskotti herättää liikkuessaan huomiota. Oravasta on otettu kuvia ja sen näkeminen on nostanut Kaitamäen mukaan paljon hymyjä ihmisten kasvoille.

– Äskenkin kun kadulla orava seikkaili, niin aika moni tuntui hymy kasvoilla moikkaavan.

Oravaa saa Kaitamäen mukaan kuvata jatkossakin ja samoilla linjoilla hänen kanssaan asiassa oli myös hiljattain Joutsan Seudun konttorilla vieraillut orava, joka ilmoitti ylöspäin osoitetuin peukaloin ja sydänkäsimerkein, että kuvaaminen sopii mainiosti sille itselleenkin.

Parhaillaan oravalle haetaan nimeä. Nimiehdotuksia voi jättää Joutsan kunnan nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella vuoden loppuun saakka, ja ehdotuksia tehneiden kesken arvotaan palkinto. Oravan nimi paljastetaan ensi vuoden alkupuolella muun muassa kunnan nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Tarja Kuikka