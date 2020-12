Reetta Pänkäläinen valittiin vuoden kieltenopettajaksi

Joutsalaislähtöinen Reetta Pänkäläinen (kuvassa) on valittu tänä vuonna vuoden kieltenopettajaksi. Palkinnon jakaa Suomen kieltenopettajien liitto. Pänkäläinen työskentelee Kuopiossa Puijonsarven koulussa perusopetuksen englannin, ruotsin ja saksan lehtorina.

Valinnan perusteena oli merkittävä digitaalisten osaamisen jakaminen kollegoille.

– Erityisen tärkeää työtä Pänkäläinen teki koronakeväänä 2020, jolloin hänen vinkeistään ja ohjevideoistaan hyötyi suuri joukko kieltenopettajia eri puolella Suomea. Hän on erinomainen esimerkki siitä, että nuorikin kieltenopettaja voi ottaa vastuuta, toimia yhteisön hyväksi ja kannustaa ammatilliseen kehittymiseen, todetaan palkitsemisen perusteluissa.

Pänkäläisellä on oma blogi, jossa hän jakaa etenkin toiminnallisuuteen ja digiin liittyviä vinkkejään kerran viikossa. Kaikki hänen tekemänsä materiaali on vapaasti käytettävissä opetusta varten.

Pänkäläinen kertoo innostuksen opetusideoiden kehittelyyn lähteneen oppilaiden erilaisista tarpeista.

– Oppilailla on hyvin erilaisia tapoja oppia ja samalla myös erilaisia haasteita oppia kieltä. Motivaatio kielten opiskeluun on usein myös hukassa etenkin ruotsin osalta, ja halusin kokeilla tehdä asioita eri tavalla, jotta saisin mahdollisimman monta oppilasta tunnilla aktiivisesti mukaan. Erilaisista tavoista oppia olin tehnyt jo gradunkin aiemmin, joten aiheesta oli jonkinlainen käsitys, kertoo Pänkäläinen.

Hänen mukaansa oppilaiden motivaatio kielten opiskeluun vaihtelee paljon.

– Joillakin on jo kirkkaana mielessä, minne haluavat yläkoulun jälkeen tai mitä haluavat työkseen tehdä, mikä sitten voi motivoida tekemään töitä hieman tarmokkaammin. Ruotsin kohdalla on selkeästi eniten haastetta motivaation osalta, negatiivinen asenne ruotsin opiskelua varten voi periytyä kotoa tai kavereilta, sanoo Pänkäläinen

Hän pitää toisaalta varsin ymmärrettävänä, ettei esimerkiksi itäsuomalainen nuori, joka ei juuri kuule ruotsia vapaa-ajallaan, näe ruotsin opiskelulla mitään merkitystä tulevaisuudelleen.

– Ruotsi on samalla kuitenkin monelle oppilaalle se helpompi kieli, koska opiskelussa tulee vähemmän vastaan sääntöjä ja poikkeuksia. Myös ääntäminen on helpompaa. Aina välillä tulee vastaan oppilas, joka on lannistunut englannin opiskelusta ja kuvitellut itsensä jotenkin heikoksi kieltenopiskelijaksi, mutta saanutkin sitten onnistumisen elämyksiä ruotsista.

Vuoden kieltenopettaja -palkinnon lisäksi Pänkäläinen on tänä vuonna palkittu myös OKKA-säätiön ja Svenska kulturfondenin tunnustuspalkinnolla ansiokkaasta ruotsin kielen opetuksesta sekä monipuolisesta ruotsinkielisen kulttuurin edistämisestä.

Reetta Pänkäläinen kirjoitti ylioppilaaksi Joutsan lukiosta vuonna 2006. Hän opiskeli englannin ja ruotsin opettajaksi Jyväskylän yliopistossa ja on työskennellyt opettajana Kuopiossa vuodesta 2013.

Markku Parkkonen