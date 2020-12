Koronatapausten määrä kirii koko ajan Joutsassa – nyt jo yhdeksäs todettu

THL:n koronakartan mukaan Joutsassa oli perjantaina todettu yhteensä yhdeksän koronatartuntaa. Tapausten määrä näyttäisi olevan tasaisessa kasvussa, sillä torstaina niitä yhteensä seitsemän koronatartuntaa, kuusi maanantaina viime sunnuntaina viisi.

Joutsa nousi sunnuntaina koronatartuntojen kuntalistalle, jossa julkaistaan niiden kuntien tilanne, joissa on todettu vähintään viisi tartuntaa.

Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Aatto & Elli Lounas

Myös ilmaantuvuus on nousussa Keski-Suomessa. Maakunnassa on viimeisen 14 vuorokauden aikana ollut koronatapauksia 184 (186 sitä edeltävät 14 vrk). Ilmaantuvuus on 72,7 (73,49 sitä edeltävät 14 vrk). Ilmaantuvuus kuvaa tapausten määrää ajanjaksolla 100.000 asukasta kohden.

Tartuntatautirekisterin tiedot päivittyvät muutamien päivien viiveellä. Tiedot voivat päivittyä takautuvasti. Tiedot päivitetään kello 12.00.

Janne Airaksinen