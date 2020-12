Valkoiset tekivät Futsal-liigassa selvää jälkeä punaisista

JoSePa kohtasi Futsal-liigassa Someron Voiman Joutsassa pelatussa ottelussa. Joutsalaiset eivät koskaan ole Sovoa liigassa voittaneet, eikä niin käynyt tälläkään kertaa. SoVo vei isäntiään kuin pässejä narussa, eikä lukemissa 1–9 (1–4) ole oikeastaan yhtään liikaa.

JoSePan ensimmäinen vaihto ottelussa oli hyvä ja se päättyi Otto Piilin nättiin chippiin SoVon maalivahdin yli; 1–0. Harva kuitenkaan ajatteli, että JoSePan hyvät hetket pelissä olivat sitten siinä. Loput 39 minuuttia 42 sekuntia mentiin sitten kosovolaisten kansantanssien tahtiin. Ei ollut epäselvää kumpi vei.

Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Aatto & Elli Lounas

Tasoitus tuli jo ajassa 2:02 ja ajassa 7:56 vieraat menivät jo 1–3 johtoon. JoSePan koko ensimmäinen puoliaika oli yhtä puolustusvirhesumaa, puhumattakaan lukuisista harhasyötöistä. Ensimmäinen puoliaika päättyi vain 1–4, josta JoSePa saa kiittää maalivahdin lisäksi hänen parhaita kavereitaan ylärimaa ja tolppia.

Toiselle jaksolle odoteltiin jonkinlaista ryhtiliikettä ja jonkin verran aktiivisempi JoSePa olikin. SoVo piti kuitenkin JoSePan helpohkosti kurissa ja kävi ennen jakson puoliväliä muuttamassa lukemat parilla hyvällä vastahyökkäyksellä jo 1–7:ään. JoSePa turvautui reikäpaitaan jo 32 minuutin jälkeen, mutta seurauksena oli vain pari lisämaalia vastustajalle.

Kotijoukkue sai pari kaukolaukausta sinänsä hyvistä paikoista aikaiseksi, mutta tehot jäivät uupumaan. Vakituisen tarkkailijan mielestä JoSePa ei ole ikinä jäänyt kotihallissaan näin vähille maalipaikoille. Jotenkin tuntuu, että kotijoukkue ei ollut ollenkaan valmis otteluun. SoVo sen sijaan oli edellispäivänä pelannut KaDya vastaan vieraspelin ja hävinnyt sen. Ilmeisesti jonkinlainen valmius siitä oli jäänyt päälle, sillä SoVo oli valmis ensimmäisistä sekunneista lähtien.

SoVo vei JoSePaa fyysisesti miten tahtoi. Kuvaavaa oli, että JoSePalla oli ensimmäisellä jaksolla nolla virhettä, vastustajalla viisi. Ei tunnetta, ei tehoja. Esimerkiksi 1–4 maalissa kotijoukkueen maalivahti Niko Rantanen hävisi Guri Qerimille irtopallon kuusinolla ja Guri pukkasi pallon sisään. Tällä ei millään tavalla ole tarkoitus syyllistää Nikoa, olipahan vain esimerkki miten paljon fyysisempi Sovo oli sunnuntaina. Rantanen teki pelissä tukun huipputorjuntoja, ollen JoSePan vähiten epäonnistunut pelaaja Otto Piilin lisäksi.

Yhtä hyvin voisi ottaa esimerkiksi kaikki ne tilanteet, missä jäätiin syötönkatkon jälkeen hyökkäysalueelle käsi levitellen etsimään syyllistä, kun olisi kauhea kiire jo omalle alueelle puolustamaan. Jos peli menee huonosti, niin se menee huonosti. Paljon vauhdikkaampiakin vertauksia kävi pelin aikana mielessä, mutta säilyttääkseni jonkinlaiset välit pelaajiin, tyydyn tähän.

SoVon puolustus on saanut välillä pyyhkeitä, mutta ainakaan joutsalaisista ei ollut sitä sunnuntaina haastamaan. Ehkä se huono puolustus oli jätetty kotiin. JoSePan on kiireesti löydettävä lääkkeitä sekä puolustukseen, että maalintekoon. Yksi maali ja kymmenen päästettyä – erityisesti kotona – on liikaa liigaan. JoSePa ei ole näin huono kuin tämä peli antaa ymmärtää, mutta parempaan on tietenkin pystyttävä.

Toki täytyy antaa tunnustus vastustajallekin. Se oli taitava, pallovarma, puolusti kurinalaisesti ja teki komeita maaleja.

Valmentajan kommentit: Mikko Paappanen, JoSePa: Tänään olisi paljon helpompaa luetella ne asiat, jotka onnistuivat. Me emme päässeet missään vaiheessa tämän pelin rytmiin mukaan. Meidän piti puolustaa tiiviisti, mutta ei todellakaan puolustettu. Kaveria ei autettu, pelissä ei ollut tunnetta. Valmistautuminen piti olla ihan ok, kaikki piti olla kunnossa – mikään ei ollut.

Riku Keihäsniemi, II valmentaja, JoSePa: Tehtiin vastustajan pelaaminen hirveän helpoksi.

Seuraavaksi JoSePan pitäisi kohdata vieraspelikiertueella lauantaina HIFK Futsal ja sunnuntaina GFT Espoosta. Todennäköistä on, että ainakin HIFK-peli siirtyy pääkaupunkiseudun koronamääräysten takia. Asiat ratkeavat ensi viikolla.

Petri Hentinen

Kuva: Tanja Hentinen

Yläkuva: JoSePan Jarkko Kosunen valmistautuu kulmaan sunnuntain kovan futsal-kamppailun aikaan.