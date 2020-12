Joutopäivien rahoitus järjestymässä

Jopa lopetusuhan alla ollut Joutsan Joutopäivät saanee rahoituksen vuodelle 2021. Joutsan Seudun tietojen mukaan ainakin Joutsan johtavien luottamushenkilöiden tahtotila on, että juhlien järjestäminen varmistetaan siirtämällä vuoden 2020 käyttämättä jäänyt määräraha ensi vuodelle. Asiasta ei tehty maanantain valtuuston budjettikokouksessa virallista päätöstä, mutta siirtomäärärahasta voidaan päättää myöhemmässä vaiheessa.

Kunnan ensi vuoden budjettiesityksestä oli alun perin leikattu pois Joutopäivien järjestämisavustus. Kuluvana vuonna Joutopäiviä ei koronavirusepidemian vuoksi järjestetty, mutta aiempina vuosina kunnan avustus on ollut 15.000 euron luokkaa. Joutopäivien käytännön järjestelyistä on vuosina 2013–2019 vastannut Joutsan Yrittäjät ry ja kunta on mahdollistanut juhlan järjestelyt vuosittaisella avustuksellaan.

Mikäli kunnan avustus jäisi pois, Joutopäivien järjestäminen todennäköisesti loppuisi. Nyt siis näyttää siltä, että rahoituksen puolesta juhlat pystytään ensi vuonna järjestämään.

Joutopäiviä on järjestetty kuluvaa vuotta lukuun ottamatta joka vuosi vuodesta 1972.

Markku Parkkonen