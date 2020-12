Suvi Minkkisellä suunta parempaan

Joutsan Pommin ampumahiihtäjä Suvi Minkkisen maailmancupin kisaviikonloppu Itävallassa sujui kohtuullisen hyvin. Kauden suunta Minkkisellä näyttää olevan ylöspäin, vaikka suoritus ei vielä aivan mc-pisteille riittänytkään.

Perjantain pikakilpailussa Minkkinen sijoittui kilpailun toiseksi parhaana suomalaisena 56:nneksi, jolla myös Minkkinen nappasi paikan sunnuntain takaa-ajoon.

– Tulihan se takaa-ajopaikka sieltä. Hiihto oli paljon pirteämpää ja vauhdinjaollisesti paras näistä kolmesta pikakisasta, mitä on tällä kaudella ollut. Vähän loppuun hyytyy, nyt kun ollaan kuitenkin korkealla, niin huomaa, että korkeus vähän tulee jäseniin.

Minkkinen selvitti kilpailun kahdella sakkokierroksella, hän ampui yhden laukauksen ohi sekä makuulta että pystyltä. Eroa kärkeen kertyi kaksi minuuttia.

– Makuulta oli tyhmä huolimattomuusvirhe viimeinen ohilaukaus, se ärsyttää tältä päivältä kaikista eniten. Vielä ei ole se sijoitus, mitä itse tavoittelee, mutta askel parempaan, Minkkinen iloitsi.

Lauantain viestissä Suomen nelikko Suvi Minkkinen, Mari Eder, Venla Lehtonen ja Erika Jänkä sijoittui 14:nneksi. Kilpailun voiton vei Norja ennen Ranskaa ja kolmanneksi sijoittunutta Ruotsia. Suomen joukkue jäi kärjestä vajaat neljä minuuttia.

Viestin aloittanut Minkkinen saapui vaihtoon 44 sekuntia kärjen jälkeen. Hiihtovauhti oli myös kohdallaan, sillä Minkkinen hiihti keskimmäisen kierroksen lähes osuuden kärkivauhtia.

– Tuntuu, että nyt alkaa hiihto pikkuisen aukeamaan. Selkeästi pirteämpää menoa. Alkaa tuntua pikkuhiljaa siltä, mitä sen pitäisi ollakin.

Minkkinen käytti osuudellaan kolme varapatruunaa.

– Ammunnassa tuli tänään taas vähän virheitä, hyvin kuitenkin sain paikattua heti ekoilla varoilla. Pystyllä ampuma-aika oli yhdellä varalla 29 sekuntia eli kilpailukykyinen ampumanopeus.

Minkkisellä oli matkassa myös pientä epäonnea, sillä hän kaatui heti viimeisen hiihtokierroksen alussa.

– Vähän oli viimeiselle kierrokselle pää menossa kovempaa kuin jalat. Hirveän kiihdytyksen otin matolta ja kävin pyllylläni kurvissa. Ehkä viisi sekuntia tuhraantui, mutta menetin sen letkan, johon olin vauhtia kiihdyttänyt, Minkkinen harmitteli.

Sunnuntaina Minkkinen onnistui nousemaan takaa-ajossa 12 sijoitusta ja oli lopulta tuloksissa 44:s. Ero kärkeen oli maalissa kolme minuuttia ja 40 sekuntia.

– Ihan ok kisa, toki hampaankolossa päällimmäisenä on se, että pisteet jäi saamatta. Niitä olisi kuitenkin ollut tarjolla, mutta on aina positiivista, että pystyy sijoitusta nostamaan.

Minkkinen ampui penkalla kolme sakkokierrosta.

– Kolme sakkoa on parannusta, jos eilen viestistä kahdelta lippaalta tuli kolme ohilaukausta ja tänään neljän ammunnan kisassa sama. Käyrä ylöspäin, Minkkinen iloitsi.

Markku Parkkonen