Helmi Säästöpankin ja Sysmän Säästöpankin yhdistyminen toteutui

Päijät-Hämeen alueella toimivan Helmi Säästöpankin ja Sysmän Säästöpankin yhdistyminen on nyt toteutettu. Sysmän Säästöpankin liiketoiminnan luovutus Helmi Säästöpankki Oy:lle toteutettiin suunnitelmien mukaisesti 30.11.2020. Tässä yhteydessä rekisteröitiin myös Sysmän Säästöpankkisäätiö. Sysmän Säästöpankkisäätiö omistaa Helmi Säästöpankki Oy:n osakkeista 20 % ja Padasjoen Säästöpankkisäätiö 80 %.

– Pankkien yhdistymisen on kaikilta osin edennyt suunnitellusti. Sekä liiketoiminnan luovutukseen että tietotekniseen yhdistymiseen liittyvät käytännön asiat on saatu toteutettua tehtyjen sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti. Pankkien tietotekninen yhdistyminen toteutettiin sunnuntaina 6.12. ja palvelemme nyt Sysmän Säästöpankin asiakkaita Helmi Säästöpankkina, kertoo Helmi Säästöpankki Oy:n toimitusjohtaja Henry Udd.

Helmi Säästöpankin asiakkaiden palveluihin yhdistymisellä ei ole vaikutusta.

Helmi Säästöpankki Oy:n hallitus täydentyi 20.11. pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa kahdella uudella hallituksen jäsenellä. Pankin hallituksen jäseniksi nimitettiin 1.12.2020 alkaen KTM Anna-Kaisa Packalén sekä aiemmin Sysmän Säästöpankin hallituksen puheenjohtajana toiminut eläinlääketieteen lisensiaatti Jarmo Olkkonen.

Helmi Säästöpankilla on yhdistymisen toteuduttua toimipisteet Lahdessa, Heinolassa, Padasjoella, Sysmässä ja Joutsassa. Pankilla on lähes 26.000 asiakasta ja työntekijöitä 47 henkeä. Pankin tase on yhdistymisen jälkeen noin 420 miljoonaa euroa.

Markku Parkkonen

Yläkuvassa: Säästöpankkien yhdistyminen varmistui viime elokuussa. Kuvassa eturivissä Helmi Säästöpankin toimitusjohtaja Henry Udd, pankin hallituksen puheenjohtaja ja Padasjoen Säästöpankkisäätiön asiamies Valtteri Simola sekä Padasjoen Säästöpankkisäätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Antti Räsänen. Takana Sysmän Säästöpankista toimitusjohtaja Ilkka Ahonen, hallituksen puheenjohtaja Jarmo Olkkonen ja isäntien puheenjohtaja Sari Jussila.