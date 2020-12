Joutsan kunnassa on edelleen haettavana vanhusten asumispalvelujen ja hoitotyön esimiehen virka. Hakuaikaa virkaan on jatkettu 8.1.2021 asti ja paikkaa aiemmin hakeneet huomioidaan haussa. Tavoitteena on, että uusi viranhaltija voisi aloittaa työssä ensi maaliskuun alussa.

Kyseinen virka on ollut täyttämättä kesästä lähtien, jolloin viran edellinen haltija siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Tehtävää on toistaiseksi hoidettu kunnan sisäisin järjestelyin.

Markku Parkkonen