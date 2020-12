Jatko-opintoinfot toteutettiin poikkeusaikana etänä

Poikkeusaika pakottaa monessa kohtaa poikkeuksellisiin järjestelyihin. Koska korkeakouluopintojen esittelyyn tarkoitettuja messuja ja muita tilaisuuksia ei voi koronavirustilanteen takia pitää, Joutsan lukiossa järjestettiin syksyn jatko-opintoinfot videovälitteisesti etävierailuina.

Lukiossa toteutettiin viime viikolla videopuheluina kaikkiaan yhdeksän infotilaisuutta, joissa lukiolaisille esiteltiin viiden yliopiston ja kahden ammattikorkeakoulun opintoja. Esittelijöinä toimivat kunkin korkeakoulun opiskelijat.

Esimerkiksi perjantaina neljätoista lukiolaista, ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita ja abiturientteja, kokoontui lukion monitoimitilaan kuulemaan Lapin yliopiston luokanopettajakoulutuksesta, jota esittelivät Joutsan lukion entinen opiskelija, hartolalainen Mimmu Paaso, nivalalainen Anniina Nokkonen ja Kangasalta kotoisin oleva Riikka Laitila.

Toista vuotta Rovaniemellä opiskeleva kolmikko kertoi lukiolaisille yliopistostaan, sen luokanopettajaopinnoista, alan opiskelijoiden Lapikas-ainejärjestöstä ja kokemuksistaan opintoihinsa liittyen. He myös antoivat vinkkejä valintakokeisiin ja kertoivat Rovaniemestä, esimerkiksi sen asuntoasioista ja harrastusmahdollisuuksista.

Mimmu Paason ja kumppaneiden kertoessa Rovaniemellä videoyhteyden välityksellä koneensa ääressä luokanopettajaopinnoistaan, neljätoista Joutsan lukion opiskelijaa kuunteli heitä lukion monitoimitilassa ruudun äärellä. Kuva: Sanna Pienmäki

Noin kolmen vartin mittainen opintoesittely sujui kaikin puolin hyvin ja ilman videopuheluissa toisinaan sattuvia teknisiä kommelluksia. Anniina Nokkonen kertoi jälkeenpäin pitävänsä enemmän paikan päällä pidettävästä infotilaisuudesta kuin videopuheluna toteutettavasta, muttei nähnyt heidän etävierailussaankaan moitittavaa.

– Aina paikan päällä on tottakai mukavampi olla, kun pääsee enemmän muiden kanssa vuorovaikuttamaan. Mutta toisaalta tämäkin toimi hyvin, totesi Nokkonen.

Rovaniemeltä käsin esiintynyt kolmikko ei jännittänyt edes esiintymisensä teknistä puolta, sillä Mimmu Paason mukaan heillä oli ennestään paljon kokemusta teknisistä laitteista ja esiintymisestä Teamsin kautta. Perjantain tilaisuutta tosin ei toteutettu Teamsin välityksellä vaan Googlen Meet-alustalla.

Olisiko kolmikko edes päässyt Joutsaan, sitä he eivät osanneet sanoa. Silloin kun läsnäoloa vaativaa opetusta ei ole, pystyy Laitilan mukaan matkustamaan kauemmaksikin, mutta sen sijaan lähiopinnot rajoittavat pidemmälle lähtemistä.

Jatko-opintoinfojen järjestämisestä lukiolla vastannut opinto-ohjaaja Sanna Pienmäki näki tilaisuuksien etätoteutuksessa sekä hyvää että vähän huonoakin.

– Hyvää etäversiossa on se, että sain vieraita tulemaan laajalti ja monipuolisesti. Mutta miinuspuoli on, että vuorovaikutusta ei oikein synny. Hyvää on myös se, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat tehneet paljon videoesittelyjä, jotka löytyvät myös tallenteina heidän kotisivuillaan, joten jokainen voi niitä katsella myös itselleen sopivana aikana, totesi Pienmäki.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa videoyhteyden välityksellä Rovaniemeltä käsin Lapin yliopistoa ja sen luokanopettajaopintoja esitelleet Anniina Nokkonen (alhaalla vas.), Mimmu Paaso ja Riikka Laitila. Ylempänä kuvassa esitystä kuuntelevia Joutsan lukion opiskelijoita.