Sinikka Hytönen tallentaa historiaa antaakseen seuraavalle sukupolvelle juuria

Kun leivonmäkistä Sinikka Hytöstä (kuvassa) houkuteltiin 20 vuotta sitten Leivonmäellä käynnistyneeseen kansalaisopiston kirjoittajapiiriin, Hytönen epäröi. Mäkiahon tilan emäntä ja juustolan yrittäjä Hytönen oli kirjoittanut vuosikausia vain meijeriltä tuotteiden tilauksia ja kaikki liikenevät voimat menivät tilan tehtäviin.

Hän kuitenkin lähti kirjoittajapiiriin ja pysyäkseen siinä mukana sai vinkin ottaa itselleen joku tavoite. Vinkki ja kirjoittajapiirin tuki ovat pitäneet Hytösen piirissä yhä mukana ja 20 vuoden aikana hän on koonnut piirin tuella puolenkymmentä historiateosta.

Osa teoksista kuten vuonna 2007 ilmestynyt Kusti ja Hanna Ranttila kertoo hänen suvustaan. Ranttilat olivat Hytösen äidin isovanhempia. Yksi leivonmäkisittäin mielenkiintoinen teoksista on vuonna 2015 ilmestynyt Muistelmia Etu-Ikolasta, johon on koottu Etu-Ikolan historiaa.

Kymmenen vuotta kyläkirjaa tehnyt Hytönen sanoo kirjan tekemisen antaneen paljon, kun hän – 1970-luvulla Leivonmäelle muuttanut – pääsi tutustumaan tarkemmin kotikyläläisiinsä. Myös ne, joiden perheiden tarinat kirjaan on koottu, ovat arvostaneet kirjaa.

– Vielä viime kesänä yksi nainen kirkonpenkissä ennen jumalanpalvelusta kääntyi oikein kokonaan ja alkoi kiittää kirjaa. Sanoi, että voi kun hän nauttii siitä ja aina vaan lukee sitä, kertoo Hytönen.

Sinikka Hytönen palkittiin viime lauantaina Joutsan kunnan kulttuuripalkinnolla. Kirjallisten ansioiden ohella palkitsemisperusteena olivat hänen ideoimansa ja Leivonmäellä kesällä toteuttamansa, paikallishistoriaa esiin tuoneet hautausmaakävelyt. Hytönen aikoo tehdä kierroksista perinteen ja kehittää niitä.

– Siihen tullaan jatkuvasti kuulemaan uutta, että se ei olisi samanlainen.

Kierrokset antoivat Hytösen mukaan sysäyksen sille, että Leivonmäki-Seura aikoo perustaa historiajaoston, joka ryhtyy keräämään talteen pitäjän historiaa pyrkimyksenään koota tiedot julkaisuksi. Historian tallentamista oli mietitty Hytösen mukaan pitkään, mutta hautausmaakävelyillä ilmennyt kiinnostus innosti edistämään asiaa.

Hytösen halu tallentaa historiaa kumpuaa halusta antaa seuraavalle sukupolvelle juuria. Hän sanoo nuorten usein sukunsa vaiheista lukiessaan kysyvän, miksei meille ole kerrottu näistä asioita, ja jatkaa, ettei asioita jotenkin ole vain kerrottu tai kuuntelijoita ei ole ollut. Kootessaan Etu-Ikolan kyläkirjaa Hytönen huomasi monessa perheessä harmiteltavan sitä, ettei edellisiltä sukupolvilta ollut kysytty asioita.

– 80–90-prosenttisesti kaikki valittivat sitä, että olisi pitänyt enempi kysellä.

Sinikka Hytönen kertoi kesällä Leivonmäen hautausmaalla järjestetyllä kävelykierroksella muun muassa maanviljelijä Taavetti Pahkalasta, joka tuli 1890-luvulla Päiväkunnasta Leivonmäelle. Kuva: JS Arkisto / Tarja Kuikka

Historian tallentamisen ohella Sinikka Hytönen on aktiivinen järjestötoimija ja toimii tällä hetkellä Ikolan pienviljelijäyhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana ja Leivonmäen Keskustanaisten puheenjohtajana.

Järjestötoimintaan hän kasvoi appivanhempiensa esimerkin mukaisesti tultuaan nuorena miniäksi Mäkiahon tilalle. Ollessaan myöhemmin itse emäntänä hän sai järjestötyöstä voimaa, vaikka osallistuminen vaatikin. Tilan siirryttyä vuonna 2009 seuraavalle sukupolvelle aikaa yhteisille asioille on ollut enemmän. Yhteisöllisyys antaakin Hytöselle paljon.

– Olen kiitollinen siitä perusasiasta, että olen saanut hyvän terveyden ja haluan antaa sen näihin yhteisiin asioihin, mitä en ole pystynyt silloin täysin emännän tehtävien ohella antamaan, sanoo luottamustehtäviensä ohella seurakunnassa vapaaehtoisena Leivonmäen lähetyssihteerinä toimiva Hytönen.

Luottamustoimet ja kirjoittaminen antavat Hytöselle puhtia ja pitävät hänet virkeänä, vaikka ikää on kertynyt. Leivonmäellä Hytönen käy esimerkiksi kirkkokonserteissa, mutta Joutsan kulttuuririennot hän on nykyisin Joutsassa toimivaa kirjoittajapiiriä lukuun ottamatta jättänyt. Joutsa on vanhalle ihmiselle kaukana Leivonmäeltä, eikä Nelostielle ole mukava lähteä ajamaan pimeässä, pohtii Hytönen.

– Ei ole palo niin kova, että helpolla sinne lähtisi. Ja kyllä sitten vaan on sekin, vaikka sitä ei saisi tunnustaakaan, että meidän ikäpolvelle ovat niin tärkeitä Leivonmäellä tapahtuvat asiat.

Tarja Kuikka

Joutsan kunta palkitsi tänä vuonna kulttuuripalkinnolla Sinikka Hytösen ohella myös Jarmo Laakson.

