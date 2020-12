Pääkirjoitus: Palveluja käytetään, kunhan niistä tiedetään

Joutsan Seudun toimitukseen otti jokin aika sitten yhteyttä eräs lukijamme ja toivoi juttua siitä, onko paikkakunnalla tarjolla mökkitalkkarin palveluja. Juttupyyntö oli hyvin linjassa sen kanssa, mitä esimerkiksi kunnan tekemissä kyselyissä on tullut esille: vapaa-ajanasukkaat kyllä käyttäisivät paikallisia palveluja, mutta he kokevat, että niistä on vaikea saada tietoa.

Oletettavaa on, että muun muassa mökkitalkkarin tapaisten palvelujen käyttö tulee lisääntymään. Nykyihmiset ymmärtävät sen, että kaikkea ei kannata yrittää tehdä itse. Monessa tapauksessa itsenäinen nikkaroija joutuu loppujen lopuksi kutsumaan ammattilaisen paikalle korjaamaan työn tuloksia. Esimerkkinä palvelujen käytön lisääntymisestä voisi ottaa renkaiden vaihdon: takavuosina oli täysin selvää, että jokainen vaihtaa omat renkaansa. Nykyään taitaa suurin osa autoilijoista käyttää huoltamojen palveluja tässäkin asiassa.

Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Rakennustyö Timo Heino

Lukijamme mökkitalkkarikyselyihin voimme iloksemme vastata, että mökkitalkkareita löytyy aika montakin. Sinänsä vapaa-ajanasukkaiden huoli tiedonpuutteesta kannattaa kyllä ottaa vakavasti. Yksi toimiva kanava kertoa palveluistaan on paikallislehden ilmoituspalsta paperi- ja näköislehdessä sekä lehden nettisivuilla. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat myös kantaneet kortensa kekoon julkaisemalla muutaman vuoden välein palveluhakemistoa. Näillä näkymin uusi palveluhakemisto ilmestyy taas ensi keväänä.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.