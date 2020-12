Joutsalainen yrittäjä Visa-Matti Kuitunen (kuvassa) on ehdolla Vuoden keskisuomalaiseksi. Maakuntalehti Keskisuomalaisen järjestämään kisaan on valittu finalisteiksi kymmenen henkilöä. Kuitusen lisäksi finalistien joukossa on muiden muassa toivakkalainen laulaja Arja Koriseva.

Voittaja valitaan yleisöäänestyksellä. Palkinto on jaettu vuodesta 2011 ja sen aiempia voittajia ovat muiden muassa kirjailija-toimittaja Aino Suhola sekä laulaja Leif Lindeman.

Markku Parkkonen