Puheenvuoro: Hyviä uutisia Lahdesta joutsalaisille sahdintekijöille

Entisenä joutsalaisena mieltäni lämmitti Viking Maltin ilmoitus uuden mallastamon rakentamisesta Lahteen. Tämä yhtiö on juuriltaan lahtelainen perheyritys ja tunnettiin aiemmin Lahden Polttimon nimellä. Ulkomaisen omistuksen myötä nimi muuttui, mutta tärkeintä on tuotannon säilyminen Suomessa, vaikka yhtiöllä on mallastamoita muissakin maissa.

Uutinen on hyvä myös maakunnan viljelijöille, joilla on sopimukset viljan toimittamisesta mallastamolle. Näitä viljelijöitä on paljon ja toivottavaa on että heille maksetaan viljasta oikea hinta, joka on elinehto tuottajille. Hyvää on myös se, että tiedämme mistä vilja on lähtöisin ja sen laatua valvotaan tehokkaasti.

Eihän sahtimaltaan osuus kovin suuri ole tuon laitoksen mittakaavassa, mutta tietääkseni muita tuottajia ei maassamme ole. Onhan täällä yrityksiä jotka käyttävät toisenlaisia maltaita omiin tuotteisiinsa, Hartwall suurimpana ja toisaalta maailman parhaana ”viskitehtalijana” palkittu Teerenpeli-yhtiö, jonka tuotteet ovat jo pidemmälle jalostettuja.

Itse vaalin perinteitäni sahdin valmistajana, enkä noihin vahvempiin ole oppia saanutkaan. Pidän tuon joutsalaisen sahtiperinteen säilyttämistä erittäin tärkeänä, kun se lapsesta asti on tullut tutuksi. Eihän sellaista aiempien vuosikymmenten sahtikulttuuria enää Joutsassakaan ole. Oli taloja joissa oli tynnyrit täynnä ja maistelijoita riitti, jokaisella talolla oli oma makunsa juomassaan, tuskin oli kahta täysin samanlaista, joskaan nämä läkkituoppia kallistelevat ukotkaan eivät olleet keskenään vertailukelpoisia, mutta sahdin voima oli yhdistävä tekijä.

Noita aikoja muistellen aion taas noudattaa perinteitä ja laittaa maltaat likoon joulusahdin merkeissä. Kunnia perinteelle ja sahdin voimalla eteenpäin.

Seppo Koskinen

Lahti

