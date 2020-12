Pääkirjoitus: Naapuriyhteistyössä huolestuttavia merkkejä

Joutsa, Leivonmäki ja Luhanka ovat aina muodostaneet luontevan oma seutukuntansa. Takavuosina vahvin merkki kuntien hyvästä yhteistyöstä oli terveydenhuollon kuntayhtymä, jossa siis kolme kuntaa huolehtivat yhteistoimin alueen terveydenhuollosta. Sittemmin muutoksen tuulet ovat puhaltaneet entiset yhteistyökuviot uusiksi. Merkittävin muutos vanhaan ja vakiintuneeseen oli luonnollisesti Joutsan ja Leivonmäen kuntaliitos.

Joutsan kunnan ja Luhangan välillä on ollut ja on edelleenkin paljon hyvää yhteistyötä. Nykyään tärkein side kuntien välillä muodostuu yhtenäiskoulun ja lukion kautta. Terveydenhuollossakin ollaan samaa yhteisöä, mutta yhteisön koko on kasvanut. Muutaman vuoden päästä molemmissa kunnissa terveydenhuoltoakin hoitaa maakunnan kokoinen hyvinvointialue.

Yhteistyössä Joutsan ja Luhangan välillä on aina ollut myös kitkaa. Esimerkiksi kunnanjohtajien suhteet ovat ainakin ulospäin näyttäneet kauniisti sanottuna pidättyväisiltä jo vuosikausien ajan. Yksi huolestuttava käänne tuli esille, kun Joutsan kunta ei enää halunnut myydä Luhangalle sosiaalityöntekijän työpanosta. Nyt Luhanka on kääntymässä asiassa Jyväskylän puoleen.

Toivottavasti Joutsan päätöksen takana ei ole muuta kuin aito resurssipula. Olisi nimittäin todella harmillista, jos Joutsa kiusallaan olisi ajamassa naapuria maakunnan keskuskaupungin syliin.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.