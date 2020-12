Joutsa aikoo ostaa lisää Suur-Savon Sähkön osakkeita – viisi osaketta maksaa 28.000 euroa

Joutsan kunnanhallitus päätti kokouksessaan ostaa yksityishenkilöltä viisi kappaletta Suur-Savon Sähkö Oy:n osaketta hintaan 5600 euroa per osake. Kunnalle on tarjottu ostettavaksi näitä sähköyhtiön osakkeita. Myyjän kanssa on neuvoteltu hinnaksi 5.600 euroa osaketta kohden. Myyjälle on tehty ehdollinen tarjous osakkeiden ostosta ja oston vahvistaminen tarvitsi kunnanhallituksen päätöksen, mikä nyt maanantaina saatiin.

Joutsan kunta omistaa 1.665 Suur-Savon Sähkön osaketta, joiden tasearvo on 399.506 euroa.

Janne Airaksinen