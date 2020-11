Ensimmäinen Joulupolku virittää jouluiseen tunnelmaan Joutsassa

Joutsassa järjestetään ensi viikon lauantaina ensimmäistä kertaa Joutsan Joulupolku. Tapahtuma käynnistyy Kuntalan pihalla aamupäivällä avattavalla joulutorilla, jossa myydään esimerkiksi leivonnaisia, käsitöitä ja monenlaista muuta. Torin myyntipaikat ovat tapahtuman alulle laittaneiden Johanna ja Petteri Oksasen (kuvassa) mukaan maksuttomia ja niitä voi varata vielä lauantaiaamunakin. Lisätilaakin löytyy tarvittaessa.

– Jukolan piha-alueelle voi myös levittäytyä, jos joulutorille tulee paljon myyjiä, sanovat Oksaset.

LVIALA Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa

Joulutorin jälkeen iltapäivällä ja illalla päästään itse joulupolulle, kun Myllykosken ja Toivolan väli valaistaan lyhdyin ja kynttilöin. Pienestä valaistuksesta huolimatta polulle suositellaan ottamaan omat taskulamput tai otsalamput.

– Siellähän on todella pimeää ja pitkospuut voivat olla todella liukkaita, sanoo Johanna Oksanen.

Joulupukki vierailee lauantaina joulutorilla, Myllykoskella ja Toivolassa, ja samoissa paikoissa on luvassa myös tonttujumppaa. Sekä pukin vierailuja että tonttujumppaa järjestetään päivän aikana porrastetusti.

Lisäksi luvassa on esimerkiksi jouluseimi Toivolassa ja Joutsan kunnan kulttuuripalkinnon saajan julkistaminen kirjaston ulkoportailla. Myllykosken vanha myllyrakennuskin herää lauantaina henkiin, kun Café Meijerinliiteri avaa sinne pop up -kahvilan koko viikonlopuksi. Kahvilan yhteyteen tulee myös Haihatuksen valotaidetta.

Joutsan Joulupolku sai alkunsa siitä, kun Petteri Oksanen totesi kerran puolisolleen, että sellainen joulupolku olisi ihan kiva. Oksasen ajatuksena oli alun perin vain Myllykosken alueen valaiseminen lyhdyin ja kynttilöin, jotta päästään virittäytymään jouluiseen tunnelmaan.

Myöhemmin Johanna Oksanen kutsui sosiaalisessa mediassa kiinnostuneita joulupolun suunnittelupalaveriin. Kun palaverissa esitettiin toive siitä, että kylälläkin järjestettäisiin jotain, syntyi ajatus joulutorista. Pikkuhiljaa tapahtuman kylkeen alkoi kerääntyä muutakin ja nyt sen toteuttamisessa tai sitä tukemassa on useita tahoja – muun muassa Joutsan kunta, LC Joutsa/Jousa, K-Supermarket ja liuta paikallisia yhdistyksiä.

Lopulta mukana on niin paljon kaikenlaista, että Petteri Oksanen sanoo itsekin pyörittelevänsä päätä. Hän on hyvillään siitä, että mukaan lähteneet ovat ottaneet omaa roolia.

– Me sanottiin suunnittelupalaverissakin, että me ei lähdetä suunnittelemaan kenenkään asioita, vaan jos te haluatte tulla mukaan, te hoidatte itse sen. Ja sillä lailla se on hoitunut aika hyvin.

Luhangassa on viime vuosina järjestetty Joulupolku-tapahtumia, mutta sen sijaan Joutsassa Joulupolku järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Kuva Luhangan Joulupolulta vuodelta 2017. Kuva: JS Arkisto / Tarja Kuikka

Oksaset pitävät mahdollisena sitä, että Joutsan Joulupolusta voisi tulla yksi Joutsan joulunalusajan perinteistä. He myös sanovat, että tapahtumaa voisi kehittää, järjestetäänhän se nyt ensimmäistä kertaa ja vielä lyhyellä varoitusajalla ja talkoomielessä. Tänä vuonna tapahtuma korvaa Joutsan Yrittäjien joulunavauksen, mutta Oksaset eivät näe estettä sille, etteivätkö tapahtumat voisi jotenkin nivoutua yhteen.

– Uudistetaan vähän sitä heidän joulunavauskonseptiaan, joka joidenkin mielestä voi olla jo vähän kulahtanut, Petteri Oksanen sanoo yrittäjäyhdistyksen joulunavaukseen viitaten.

Johanna Oksanen myös huomauttaa, ettei Joulupolku ole mitenkään heidän tapahtumansa, vaan jos se kiinnostaa yrittäjiä, nämä voivat ottaa siitä ensi vuonna niin sanotusti kopin.

Joulupolulla noudatetaan voimassa olevia koronasuosituksia. Mitä turvaväleihin tulee, Johanna Oksanen muistuttaa, että niitä on mahdollisuus noudattaa kapealla pitkospolullakin väistämällä sivuun. Hän myös toivoo, ettei joulupolulle tultaisi kiireellä.

– Jos on mahdollisuutta, niin tullaan ihan rauhassa ja annetaan tilaa toisille.

Myllykosken parkkitilan rajallisuuden vuoksi autoilijoiden toivotaan pysäköivän esimerkiksi Myllytien varrella olevan, käytöstä poistetun hallin parkkipaikalle.

Tarja Kuikka

Yläkuva: Myllykoski on yksi tämän viikon lauantaina järjestettävän, Johanna ja Petteri Oksasen alulle paneman Joutsan Joulupolun tapahtumapaikoista. Myös Oksasten takana kuvassa näkyvä vanha myllyrakennus herää lauantaina eloon, kun sinne avataan viikonlopun avoinna oleva pop up -kahvila.