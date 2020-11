Joutsan Huttulainen Oy palkittiin Joutsan Vuoden yrittäjänä

Joutsan Yrittäjät ry on valinnut Joutsan Huttulainen Oy:n Joutsan tämän vuoden Vuoden yrittäjäksi. Palkitsemisen perusteina ovat pitkäaikainen yrittäjätoiminta paikkakunnalla niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina ja tärkeä palveluntarjonta Joutsassa ja joutsalaisille.

Joutsan Huttulainen perustettiin 1970- ja 1980-lukujen taitteessa pyörittämään jo vuonna 1967 aloittaneen ravintola Huttulan toimintaa. Nykyään ravintolatoiminnasta on siirrytty yrityksen toimitusjohtajan ja sen omistajiin kuuluvan Jaakko Ikosen ja hänen puolisonsa Eija Niiniketo-Ikosen mukaan kahvila-ravintolatoimintaan, ja kahvilapuoli on isossa roolissa.

LVIALA Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa

Takavuosina Huttulassa oli myös huoltamotoimintaa ja omaa polttoainemyyntiä, mutta molemmat on jo vuosia sitten lopetettu ja mittarikenttää vuokraa nykyisin Teboil, jonka vuokrasopimusta jatkettiin viime vuonna viidellä vuodella. Huoltamotoiminnasta jäljellä on pieni myymäläpuoli, jolla tosin ei ole Jaakko Ikosen mukaan taloudellisesti juuri merkitystä.

– Seuraavassa remontissa sille ehkä keksitään jotain muuta käyttöä, hän sanoo.

Huttulassa on perinteisesti järjestetty myös iltatoimintaa, mutta koronasyistä se on toistaiseksi jäissä.

Korona on muutenkin haastanut toimintaa tänä vuonna, sillä sen takia Huttula oli keväällä pari kuukautta kiinni. Kun ovet kesäkuussa avattiin, toiminta palautui Eija Niiniketo-Ikosen mukaan melko nopeasti kutakuinkin normaaliksi.

– Jo kesällä asiakkaita liikkui ihan kivasti, kertoo Niiniketo-Ikonen.

Anniskelumyynti jäi silti puuttumaan ja sen myötä Jaakko Ikosen mukaan 10–15 prosenttia liikevaihdosta. Toisaalta kevään ”pakkolomasta” johtuen yrityksessä voitiin Ikosen mukaan tehdä sellaisiakin ratkaisuja, joita ei muuten ehkä olisi tehty. Viime vuosina tappiollisten disko- ja bändikuvioiden taukoaminen on ollut lopulta Ikosen mukaan tuloksen kannalta jopa parempi.

Huttulan asiakkaista suurin osa on tällä hetkellä seudun vakiokävijöitä, mutta tieliikenteen tuomat asiakkaatkin ovat tärkeitä. Kilpailu asiakkaista on Ikosen mukaan kovaa, sillä vastassa ovat Nelostien muut pysähdyspaikat, Joutsan väkimäärään nähden runsas kahvila- ja ravintolatarjonta sekä kaupat, joissa myös on nykyään tarjolla lounasta ja kahvia. Toisaalta Joutsan vahvat kauppapalvelut tuovat Ikosen mukaan paikkakunnalle kävijöitä.

– Seutukunta käyttää Joutsaa hyvin. Vielä jos jossain vaiheessa Joutsaan saadaan Lidl, niin tämä alkaa taas olla seutukunnallinen kauppakeskus.

Ikoset ovat keskustelleet useasti Lidlin kanssa tonttikaupoista, mutta toistaiseksi kauppaketju ei ole ryhtynyt investoimaan Joutsaan.

Joutsan yrittäjäyhdistys palkitsi Vuoden yrittäjän syyskokouksessaan tämän viikon maanantaina. Palkinnon vastaanottivat Joutsan Huttulainen Oy:n Jaakko Ikonen (vas.), Eija Niiniketo-Ikonen ja Mikko Ikonen. Kuva: Ilona Savitie

Kun takana on vuosikausia samaa työtä, saattaa mielessä joskus käydä, että mitä jos alkaisi tehdä jotain muuta. Jaakko Ikonen myöntää ajatuksen käyneen joskus mielessä, mutta sanoo silti lähtevänsä yhä melkeinpä hymyssä suin töihin.

– Ei tämä minulle vastenmielistä ole ollut ikinä. Tietysti kun on ikänsä tehnyt ikään kuin omassa yrityksessä töitä, niin äärimmäisen vaikeaa olisi mennä vieraalle töihin.

Eija Niiniketo-Ikonen pohtii sitä, että jos toinen heistä lopettaisi, toiselle jäisi liian iso paketti hoidettavaksi. Käytännössä toisen lähteminen olisikin hankalaa.

– Kyllä tässä tarvitaan toinen toista.

Ikosen mukaan lähivuosina on kuitenkin alettava suunnitella yhtenä vaihtoehtona yrityksestä luopumista, ja jos siitä ei luovuta, yksi vaihtoehto on palkata uusi vetäjä. Joutsan Huttulaisen omistajiin kuuluu myös Ikosen ja Niiniketo-Ikosen poika, mutta sukupolvenvaihdosta ei liene tulossa.

– Se ei ole mahdotonta, mutta tällä hetkellä epätodennäköistä, sanoo Ikonen.

Kuva: Jaakko Ikonen ja Eija Niiniketo-Ikonen pohtivat Joutsan Huttulaisen saaman Vuoden yrittäjä -palkinnon olevan tunnustus eräänlaisesta maratonjuoksusta – mitään erityisen suurta yrittäjätekoa kun yrityksessä ei ole viime vuosina tehty, mutta sen sijaan kyllä koko ajan tasaisesti töitä.

Joutsan Huttulainen Oy

Yrityksen perustivat 1970- ja 1980-lukujen taitteessa nyt jo edesmenneet Raimo ja Eila Ikonen sekä heidän poikansa Mikko ja Jaakko Ikonen , joista molemmat ovat yhä yrityksen omistajia, mutta joista vain Jaakko on enää mukana päivittäisessä käytännön työssä.

ja sekä heidän poikansa ja , joista molemmat ovat yhä yrityksen omistajia, mutta joista vain Jaakko on enää mukana päivittäisessä käytännön työssä. Vanhempi polvi oli aloittanut ravintolatoiminnan perustamalla ravintola Huttulan jo vuonna 1967, mutta yhtiöitti yritystoimintansa 1970- ja 1980-lukujen taitteessa ja otti yrittäjäkumppaneikseen aiemmin epävirallisesti mukana olleet poikansa.

Samassa yhteydessä perustettiin Joutsan Polttoainehuolto Oy hoitamaan Huttulan huoltamotoimintaa ja Kiinteistö Oy Tokeronlaita, jonka vuokralaisina polttoaineyhtiö ja ravintolayhtiö toimivat.

2000-luvulla polttoaineyhtiö ja kiinteistöyhtiö fuusioitiin ravintolayhtiöön.

Joutsan Huttulainen työllistää nykyisin talviaikaan kymmenen työntekijää, kesällä jokusen enemmän.

Tarja Kuikka