Pertunmaa haluaa myydä SSS:n osakkeita – Joutsassa ja Luhangassa ei osakemyyntiä vireillä

Pertunmaan kunta aikoo laittaa myyntiin omistamiaan Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita. Kunta on päättänyt tarjota myyntiin 200 kappaletta osakkeita 7.000 euron kappalehintaan. Mikäli osakemyynti toteutuisi, Pertunmaa saisi osakkeista siis 1,4 miljoonaa euroa.

Suur-Savon Sähkön osakkeista noin 60 prosenttia on alueen kuntien omistuksessa. Joutsan kunnalla on 1.665 osaketta ja Luhangan kunnalla 257 osaketta. Mikäli Joutsa ja Luhanka päättäisivät myydä osakkeensa ja ne joku ostaisi Pertunmaan nyt määrittelemällä hinnalla, tienaisi Joutsa kaupoista 11,66 miljoonaa euroa ja Luhanka 1,75 miljoonaa euroa.

Joutsassa ja Luhangassa ei ainakaan tällä hetkellä ole vireillä Suur-Savon Sähkön osakkeiden myyntiaikeita.

– Pertunmaa tekee omat ratkaisunsa, joihin on todennäköisesti vaikuttanut kunnan taloudellinen tilanne ja näkymät SSS:n tulevaisuudesta ja osakkeiden hinnan kehityksestä, kommentoi Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen.

Suur-Savon Sähkö on viime vuosina lisännyt osingonmaksuaan. Tänä keväänä yhtiö päätti jakaa osinkoa 110 euroa per osake. Osingonjakoon nähden Pertunmaan osakkeista pyytämä hinta on ainakin jossain määrin yläkanttiin, sillä osinkotuotoksi osakkeelle muodostuisi 1,6 %, mitä voinee pitää korkeintaan keskinkertaisena tuottona.

Pertunmaan osakehinnalla koko yhtiön arvo olisi yli 527 miljoonaa euroa.

Markku Parkkonen