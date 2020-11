Palokunta harjoitteli savusukellusta Lomakeitaalla

Joutsan palokunta pääsi isänpäiväviikonlopun lauantaina harjoittelemaan savusukellusta aidoissa olosuhteissa, kun Luhangan Lomakeitaalla tarjoutui mahdollisuus polttaa pari vanhaa purkukuntoista lomamökkiä. Harjoituksessa oli mukana kymmenen savusukeltajaa ja kaksi kouluttajaa sekä tukihenkilöstöä.

Lomamökkeihin pantiin harjoituksessa tuleen vanhoja patjoja ja savusukeltajat kävivät mökeissä pareittain harjoittelemassa palon sammutusta. Harjoitusten tarkoituksena on muun muassa opettaa savusukeltajia luottamaan varusteisiinsa tulipalon ääriolosuhteissa.

– Samalla palomiehet oppivat todenmukaisessa tilanteessa ”lukemaan” tulipaloa. Esimerkiksi savun väristä pystyy sanomaan, milloin palo on vaarallisimmassa vaiheessa. Samaten tällaisista harjoituksista on hyötyä, kun etsitään jälkikäteen syitä tulipaloon, kertoi aluepalomestari Lauri Laine.

Joutsan palokunnalla on Nelostien varalaskupaikan varrella vanhan kaatopaikan vieressä ollut jo vuosia oma harjoittelualueensa, jossa on myös käytettävissä savusukelluskontti. Kontissa harjoituksia pidetään useita kertoja vuodessa. Tavoitteena on kuitenkin päästä harjoittelemaan kerran vuodessa myös poltettavassa rakennuksessa, koska tällöin harjoitustilanne vastaa paremmin aitoa tulipalotilannetta.

Lauri Laineen mukaan lähiseuduilla olisi paljonkin harjoitteluun sopivia purkukuntoisia poltettavia taloja, mutta monesti talojen omistajat eivät halua käydä läpi polttamisen vaatimaa lupaprosessia. Polttamiseen on nimittäin haettava viranomaisilta ympäristölupa. Tänä päivänä ei myöskään ymmärrettävistä syistä polteta taajamissa sijaitsevia purkutaloja.

Markku Parkkonen

