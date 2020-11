Puheenvuoro: Säästöehdotus Joutsan kunnalle

Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 2.11.2020 perusturvalautakunnalle ukaasin säästöjen aikaansaamiseksi. Lautakunta käsitteli asiaa 4.11.2020 ja keksi vain hieman lisää kustannuksia. Kunnanhallituksen kärsivällisyys alkaa olla lopussa, kun lautakunnalle on ollut pakko antaa runsas lisämiljoona tänäkin vuonna.

Kunnan talousarvion loppusumma käyttötalousmenojen osalta on tänä vuonna 41,5 miljoonaa euroa. Perusturvalautakunta puolestaan vastaa 24,3 miljoonasta eli 58,5 %:sta siitä. Onko lautakunta huolehtinut vastuustaan kunnolla?

Lautakunta ei ole voinut hoitaa hommaansa, koska sille ei ole annettu siihen mahdollisuuttakaan. Esimerkiksi lautakunnan budjetista menee Seututerveyskeskukselle 5,1 miljoonaa eli 21% ja erikoissairaanhoitoon 6,0 miljoonaa eli 25 %, mutta lautakunnalta ei ole koskaan kysytty mitään niiden suunnitelmista, koska Seututerveyskeskuksen päättävissä elimissä istuvat kunnanjohtaja Nissinen ja kunnanhallituksen jäsen Maija Salonen Joutsan ääntä edustamassa. He eivät ole koskaan olleet yhteyksissä lautakuntaan ja tuskin saaneet toimintaohjeita kunnanhallitukseltakaan. Valtuusto on valinnut edustajansa sairaanhoitopiirin päättävään elimeen eli valtuustoon. Lautakunnalle ei ole kerrottu edes keitä he ovat. Minulle kerrotun mukaan kunnanhallitus ei ole heitä opastanut ja kertonut mitä mieltä Joutsa erikoissairaanhoidon järjestämisestä on.

Joutsaan on juuri saatu valmiiksi uusi sote- ja perhekeskus yli viidellä miljoonalla. Lisäksi on suunniteltu vuodeosaston saneeraamista Palvelukeskus Jouseen ja uusien tilojen hankkimista keskuskeittiölle, vainajatiloille sekä hammashuollolle. Lisää rahaa siis tarvitaan vielä 4–5 miljoonaa. Lautakunnalle ei ole annettu mitään mahdollisuutta osallistua näiden suurhankkeitten suunnitteluun. Syyskuussa päästiin sentään tutustumaan uusiin pienehköihin kopperoihin ja olemattoman pieneen odotustilaan, johon ei enää mahdu kahviotakaan. Siellä korona leviää kyllä tehokkaasti.

Virkamiehet ovat vieneet lautakuntaa kuin sitä kuuluisaa pässiä. Mitään vaihtoehtoja ei koskaan ole ollut olemassa. Jos olen niitä vaatinut julki, on syytetty häiriköinnistä. Onneksi Hallinto-oikeus on tullut usein avuksi. Valtuusto erotti lautakunnan kesällä 2019 ja yhtenä perusteena oli, että lautakunnan kokoukset olivat tulleet liian kalliiksi.

Olen tullut siihen johtopäätökseen, että perusturvalautakunta on muutoinkin työn alla olevalla hallintosääntömuutoksella syytä lopettaa. Sen yksilöjaostoa tarvitaan edelleen ratkaisemaan virkamiesten päätöksiin tyytymättömien joutsalaisten oikaisuvaatimuksia, mutta jaosto voi aivan hyvin olla kunnanhallituksen jaosto. Lakikaan ei edellytä perusturvalautakunnan olemassaoloa.

Kalle Willman

yli kolme vuotta Joutsan perusturvalautakunnassa olleena

