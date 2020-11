Lisää havaintoja nahkiaisista – ne käyvät ilmeisesti kiinni myös täkyraksin syöttikalaan

Angesselältä paljastuu koko ajan uutta nahkiaisten aiemmin tuntemattomasta elämästä. Nahkiainen lienee vakiintunutta faunaa ainakin tässä järvialtaassa, vaikka se onkin onnistunut pysyttelemään piilossa suurelta yleisöltä, sillä sen verran monta havaintoa siitä on jo toimitukseen ilmoitettu.

Oheinen valokuva on joutsalaisen Marko Bågmanin ottama vuonna 2009 lokakuussa. Hän oli tuolloin uistelemassa täkyraksilla Angesselällä, ja vetäessään koukut ylös vedestä, nahkiainen tuli niihin tarttuneena mukana. Tämä toistui kahden viikon päästä marraskuun alussa. Kummastakin tapauksesta on valokuvat todisteena.

– Raksissa olen käyttänyt muikku- tai salakkasyöttiä ja vetovauhti on hidasta raksien kanssa, alle 3km/h. Epäilisin, että täkyyn on yrittänyt tarttua, kun kahtena eri kertana koukkuihin sotkeutunut. Nahkiainenhan on kai jonkin sortin loisija.

– Täkyt olivat muistaakseni irronneet raksihupusta, kun olen niitä ylös nostanut. Tuollaisia parikymmentä senttisiä nahkiaisia ei vapojen liikkeestä välttämättä huomaa, joten olen saattanut vetää niitä perässä tunnin kaksikin, toteaa Bågman.

Hän tunnisti elikon heti sen nähdessään, vaikkei koskaan ennen sitä ollut luonnossa nähnyt. Tapausta Bågman pitää erikoisena, etenkin kun se toistui kahdesti. Sen jälkeen hän ei ole nahkiaisia kalareissuillaan kohdannut.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Tällainen nahkiainen otti Marko Bågmanin täkyraksiin vuonna 2009. Elikkoa lienee kiinnostanut syöttikala, ja sen on onnistunut iskemään kiinni hitaasti liikkuvaan raksiin.