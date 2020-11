Liisa Parhialan näyttely kirjastossa marraskuun ajan

Joutsalaissyntyisen kuvataiteilijan Liisa Parhialan (kuvassa) näyttely on esillä Joutsan pääkirjaston näyttelytilassa 27.11. asti. Näyttelyn nimi on Home is where the heart is eli suomeksi Koti on siellä, missä sydänkin.

– Näyttelyn nimi tuli varmaankin siitä, kun olen itse muuttanut niin paljon, kertoo nykyisin Jyväskylässä asuva Parhiala.

Useat töistä kuvaavat karttoja, joihin Parhiala on taitavasti maalannut akryyliväreillä kuvioita. Monessa taulussa on käytetty myös erilaisia kierrätysmateriaaleja, kuten vanhoja rumpukalvoja, tapettia tai koristehelmiä.

– Monet ovat kyselleet, miten taulujen kuviot on tehty. Ne näyttävät siltä kuin olisi käytetty sapluuna, mutta ne on maalattu ihan vapaalla kädellä ja pienellä siveltimellä. Sellainen työskentely on tosi rentouttavaa, sanoo Parhiala.

Ennen Joutsan kirjastoa Home is where the heart is -näyttely on ollut esillä Porvoon kansalaisopistolla, Porvoon pääkirjastolla ja viimeisimpänä Helsingissä Oral Erottajan tiloissa.

Parhialan teoksia on tulossa esille myös Joutsan vanhan K-supermarketin ikkunoihin yhteistyössä talossa toimivan Utulakodit-yrityksen kanssa.

Liisa Parhiala on valmistunut vuonna 2018 taidemaalariksi ja työskentelee tällä hetkellä Jyväskylässä kevytyrittäjänä. Hän työstää parhaillaan uutta teossarjaa ja tekee myös tilaustöitä. Näyttelyitä Parhiala on pitänyt muun muassa Kouvolassa, Porvoossa ja Helsingissä sekä työskennellyt Taidekeskus Salmelan talviresidenssissä syksyllä 2018.

Markku Parkkonen

Yläkuvassa: Monet Liisa Parhialan näyttelyn työt kuvaavat erilaisia karttoja. Taustalla näkyvä työ on nimeltään Elämä ennen sinua ja sinun jälkeesi II.