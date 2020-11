Säännöllinen tarkkailu auttaa huomaamaan luomissa tapahtuvat muutokset

Luomessa tapahtuva muutos voi kieliä melanoomasta tai muusta ihosyövästä. Jotta omat luomensa oppii tuntemaan ja huomaa niiden mahdolliset muutokset, luomia kannattaakin itse tarkkailla säännöllisesti.

Jo parisenkymmentä vuotta luomitarkastuksia Keski-Suomessa järjestäneen Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja Sirpa Tuomainen ohjeistaa tarkkailemaan omia ihomuutoksia omatoimisesti noin kuukausittain suihkussa käynnin yhteydessä. Oman tarkkailun ohella on Tuomaisen mukaan välillä hyvä kääntyä ammattilaisenkin puoleen, jos klassiset melanooman riskiä kasvattavat tekijät täyttyvät.

– Jos on paljon luomia, suvussa on melanoomaa ja on usein polttanut itsensä auringossa, on aiheellista seurata säännöllisesti ihomuutoksia, sanoo Tuomainen.

Hän kuitenkin rauhoittelee, ettei runsasluomisellakaan ole tarvetta hysteriaan, jos luomet ovat rauhallisia, eikä niissä ilmene muutoksia. Tärkeintä on tiedostaa oma runsasluomisuus ja pitää luomia hieman tarkemmin silmällä. Myös muita ihomuutoksia kuten aurinkokeratoorisia muutoksia on Tuomaisen mukaan hyvä tarkkailla, sillä hoitamaton aurinkokeratoosikin voi edetä syöväksi.

Luomien tarkkailuun on muistisääntö v-a-r-o, jonka kirjaimet tulevat Sirpa Tuomaisen mukaan sanojen väri, alue, reuna ja osat alkukirjaimista. Jos jossain näistä neljästä tapahtuu muutoksia, luomi on hyvä tarkastuttaa lääkärillä, jolloin lääkäri päättää mahdollisesta poisto-operaatiosta.

Väriltään luomet ovat Tuomaisen mukaan yleensä jotakuinkin tasavärisiä ja värinmuutos voikin kieliä pahanlaatuisuudesta. Luomi kannattaa Tuomaisen mukaan tutkituttaa lääkärillä myös silloin, jos sen alue kasvaa toispuoleisesti tai rönsyää epämääräisesti johonkin suuntaan, jos sen reunat muuttuvat epämääräiseksi tai sen osat ovat epäsymmetriset.

Keski-Suomen Syöpäyhdistys on järjestänyt ihotarkastuksia Jyväskylässä ja kuudessa kunnassa maakunnan alueella, myös Joutsassa. Tarkastuksissa asiakkaiden luomet on tutkittu suurennuslasin avulla silmämääräisesti, ja jos jokin luomi on vaikuttanut epäilyttävältä, asiakasta on ohjeistettu varaamaan aika lääkäriltä. Asiakkaita on myös opastettu oikeaoppiseen aurinkosuojautumiseen. Varsinaisia toimenpiteitä tai diagnooseja syöpäyhdistyksessä ei ole tehty.

Tarkastukset ovat olleet Sirpa Tuomaisen mukaan suosittuja, esimerkiksi viime vuonna niissä kävi vajaat 900 henkilöä. Kävijämäärä onkin ollut koko ajan kasvussa.

– Ihmiset ovat valveutuneita, sanoo Tuomainen.

Minkä verran asiakkaista on ohjautunut lääkärille luomenpoistoihin ja minkä verran luomista on saatu diagnooseja, sitä syöpäyhdistyksessä ei kuitenkaan Tuomaisen mukaan tiedetä. Hän sanoo asian mietityttäneen yhdistyksessä.

– Me kyllä sanotaan asiakkaalle, että jos muistat ja haluat, viestitätkö meille, että jouduitko toimenpiteeseen ja mikä oli diagnoosi, mutta ymmärrettävistä syistä aika vähän ihmiset sitten kuitenkaan ovat ilmoittaneet meille diagnoosista.

Syöpäyhdistysten luomitarkastukset ovat kuitenkin valtakunnallisen linjauksen myötä loppumassa, ja ihomuutoksia tarkastavat jatkossa yksityisen puolen ohella terveyskeskukset. Sirpa Tuomainen sanoo muutoksen herättäneen heidän asiakkaissaan paljon keskustelua.

– Me ymmärrämme kyllä sen närkästymisen, mikä ihmisillä tulee, koska heillä on semmoinen käsitys, että terveyskeskukseen ei pääse. Mutta nythän tilanne on tosiaan muuttumassa.

Luomitarkastukset ovat olleet Tuomaisen mukaan näkyvä osa Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen toimintaa ja niiden jäädessä pois yhdistyksen konsepti muuttuu hieman.

– Me keskitytään jatkossa erityisesti psykososiaalisen tuen antamiseen syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen.

Yhdistyksessä tunnetaan kuitenkin Tuomaisen mukaan ihomuutoksien tarkastuksista vastuuta ja siksi yhdistys järjestää ensi vuoden alussa luomikoulutusta alueensa perusterveydenhuollon henkilökunnalle, jotta kynnys tarkastusten järjestämiseen olisi terveydenhuollossa mahdollisimman matala.

Tarja Kuikka