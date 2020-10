Aluehallintovirasto sulki Leivon Pubin kahdeksi viikoksi tartuntatautilain aukiolorajoituksen rikkomuksen vuoksi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kertoo määrännyt ravintola Leivon Pubin suljettavaksi kahden viikon määräajaksi tartuntatautilain aukiolorajoituksen rikkomuksen vuoksi Leivonmäellä Joutsassa.

Aluehallintoviraston saaman tiedon mukaan ravitsemusliike oli auki vielä vähän ennen klo 02.30, vaikka koronarajoituksien vuoksi baarin olisi pitänyt sulkeutua kello 1.00.

Rikkomus tuli ilmi poliisin aluehallintovirastolle toimittamasta tiedosta, joka koski Leivon Pubiin suuntautunutta hälytystehtävää sunnuntaina 25.10. aamuyöllä noin klo 02.30. Hätäkeskus oli antanut poliisille tehtävän baarissa olevasta kahakasta klo 02.27. Hetkeä myöhemmin poliisi sai baarin omistajalta tietää, että vielä silloinkin baarissa oli asiakkaita sisällä.

Päätöksessään aluehallintovirasto on antanut toiminnanharjoittajalle määräyksen tartuntatautilain 58 b §:n perusteella. Määräyksen mukaan ravitsemistoiminta on välittömästi keskeytettävä ja liike on pidettävä suljettuna ravitsemistoiminnan asiakkailta 28.10. – 11.11.2020.

Aluehallintoviraston mukaan toiminnanharjoittajan tulee vastaisuudessa huolehtia siitä, että tartuntatautilain perusteella annettuja ravitsemisliikkeiden anniskelu- ja aukiolorajoituksia ja muita määräyksiä noudatetaan.

Janne Airaksinen