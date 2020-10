Mitenkäs-kysymys: Miksi seututerveyskeskus järjestää kausi-influenssarokotukset korona-aikana joukkorokotuksina?

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen päätös järjestää kausi-influenssarokotukset koronatilanteesta huolimatta joukkorokotuksina on herättänyt Joutsassa ihmetystä. Monet muut toimijat kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja muun muassa Asikkalassa, Heinolassa, Lahdessa ja Sysmässä tarjoava Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä sekä Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten terveyspalvelut järjestävä Jyväkylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut ovat päättäneet järjestää influenssarokotukset ajanvarauksella.

Keski-Suomen seututerveyskeskus on siis kuitenkin ilmoittanut, että sen neuvoloissa kausi-influenssarokotuksia annetaan tiettyinä päivinä porrastetusti sukunimen alkukirjaimen mukaan ilman ajanvarausta. Esimerkiksi Joutsassa päiviä on neljä ja niistä ensimmäisenä otetaan vastaan heitä, joiden sukunimi alkaa kirjaimilla A-N.

Joutsan Seutu kysyi seututerveyskeskuksen Joutsan terveysaseman osastonhoitaja Merja Sivanteelta, miksi seututerveyskeskus järjestää kausi-influenssarokotukset korona-aikana joukkotilaisuutena eikä ajanvarauksella.

– Seututerveyskeskuksessa sovitulla sukunimen alkukirjaimen perusteella porrastetusti ja pidennetyllä aikataululla saadaan kuntalaisille nopeammalla aikataululla rokotukset laitettua kuin pelkästään ajanvarauksen kautta toteutettuna, vastaa Sivanne.

Koronaohjeistukset huomioidaan Sivanteen mukaan tilaisuuksissa ja Joutsan terveysasemalla rokotteita annetaan kahtaalla eli Perhekeskuksen neuvolassa ja sote-keskuksen vastaanotolla.

Kuntalaisia on ihmetyttänyt Joutsassa myös se, miksi influenssarokotukset käynnistyvät seututerveyskeskuksessa vasta marraskuun puolivälin jälkeen. Vaikka varsinaiset joukkorokotuspäivät ajoittuvat Joutsassa, Leivonmäellä ja Luhangassa vasta marras-joulukuulle, seututerveyskeskus on kuitenkin Sivanteen mukaan saanut rokotteita jo toissa viikolla ja niitä on jo alettu antaa.

– Jo nyt eri toimipisteissä rokotuksia pistetään joustavasti kiireettömien vastaanottokäyntien yhteydessä ja neuvolassa ajanvarauksella, kertoo Sivanne.

Tarja Kuikka