Jukolan Juustolle alan merkittävä palkinto

Leivonmäkiselle Jukolan Juusto Oy:lle on myönnetty Juustopöytä ry:n Kultainen Juustohöylä -palkinto. Kultainen Juustohöylä -palkinto on suomalaisen juustoyhdistyksen Juustopöytä ry:n tapa huomioida, kannustaa, kiittää, nostaa esille ja palkita suomalaisessa juustomaailmassa kunnostautunutta. Kultaista Juustohöylää on jaettu vuodesta 2010.

Palkinnon perusteluissa todetaan, että Jukolan Juusto on luonut ainutlaatuisen Aito Cheddar -tuoteperheen, jota arvostavat sekä kuluttajat että huippukokit. Vuonna 2014 perustetun yrityksen takana ovat Liiaksen veljekset, juustomestari Markku Liias (yläkuvassa vas.) ja juustolaan maidon tuottava isoveli Pertti Liias (kuvassa oik.).

Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA

– Jukolan Juuston ja Aito Cheddar -tuotesarjan tarina on ainutlaatuinen. Joutsan Leivonmäellä kypsyvän juustotyypin juuret ovat 1100-luvun Englannin Somersetissä, Cheddarin kylässä. Herkullisen juuston salaisuus on ainulaatuinen raaka-aine, jota Liiaksen Pertti-veli tuottaa 300 lehmän maitotilalla. Kun aamulypsystä kerätty maito pääsee talon juustomestareiden Markku Liiaksen ja Aki Paloniemen käsittelyyn, syntyy täyteläinen ja kermainen suomalainen Cheddar-tuotesarja. Tuotteita maistamalla ymmärtää, miksi juusto on niin monille meille herkkuruokaa, Juustopöytä ry:n puheenjohtaja Seija Kurunmäki (kuvassa kesk.) perustelee yhdistyksen valintaa.

Vuonna 2014 toimintansa aloittanut Jukolan Juusto päätti keskittyä aitoon cheddariin, vaikka tiesi, ettei se ollut pitkän kypsymisaikansa vuoksi helpoin valinta. Perusteluna oli, etteivät Suomessa muut sitä tee. Intohimoinen työ on tuottanut hedelmää. Vuonna 2016 Jukolan Aito Cheddar sai Suomen parhaan cheddarin tittelin. Viime vuonna juustolan maidon tuottava Jukolan Maitotila sai Walter Ehrströmin kultamitalin, joka tarkoittaa 25 vuotta joka päivä tuotettua ensiluokkaista maitoa.

Markku Liias on arvostettu juustomestari, jolle yli kolmen vuosikymmenen aikana ovat tulleet tutuiksi suomalaisten juustosuosikit: edam, emmental ja sinihomejuusto.

– Aidolla tavalla valmistettujen cheddareiden maailmaan pääsin tutustumaan vuosia sitten Kanadassa Brittiläisessä Kolumbiassa, jossa artesaanijuustoloissa valmistettiin aivan huikeita cheddareita, Markku Liias kertoo.

Jukolan Juusto on nykyään Suomen suurin perinteisen cheddarin valmistaja. Juustolan asiakkaita ovat niin kuluttajat kuin huippuravintoloiden keittiömestarit.

Muun muassa huippukokki Tommi Tuominen on ottanut Aito Cheddarin kaikkiin ravintoloihinsa.

– Käytämme Aito Cheddar -tuotteita alkuruoasta hodareihin. Hyvässä menussa juustolla on tärkeä asema. Se voi olla alkuruoka, väliruoka tai jälkiruoka. Se maistuu ja mehevöittää, toteaa Tuominen.

Markku Parkkonen