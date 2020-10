Uusi nimikkosopimus Kansanlähetyksen kanssa – Leivonmäen kirkonkylän lähetyspiirillä pitkät perinteet

Joutsan kirkkoneuvosto on solminut nimikkosopimuksen Kansanlähetyksen kanssa Markus ja Heidi Alajoen työn tukemiseksi Keski-Aasian pakolaisten parissa.

Leivonmäen kirkonkylän lähetyspiirillä on ollut vuosikymmenten mittainen nimikkolähetysyhteistyö Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen kanssa. Kappeliaikana, vuodesta 2008 lähtien on tuettu Seija Järvenpäätä Keski-Aasiassa, Siparien perhettä pakolaisyhteistyössä Kreikassa ja viimeisemmäksi Jukka ja Helena Kallioista Japanissa.

Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA

Kallioiset palasivat Suomeen menneenä kesänä ja nyt Kansanlähetys tarjoaa uudeksi nimikkosopimukseksi Alajokien tukemista. He ovat parhaillaan kieli- ja koulutusjaksolla Keski-Aasiassa ja sen jälkeen suunnitelmissa on siirtyä pakolaistyöhön Kreikkaan.

Leivonmäen lähetyspiiri on keskustellut jatkotilanteesta 8.9. ja ilmaissut olevansa halukas jatkossa tukemaan Alajokia entisin taloudellisin vastuin. Kannatussumma 2.000 euroa on jakautunut talousarvion ja vapaaehtoisen kannatuksen suhteen siten, että talousarviosta on tullut 830 euroa ja loput vapaaehtoiselta puolelta.

Janne Airaksinen