Jukka Kuhanen julkaisi esikoisteoksensa

Joutsassa aiemmin asunut sotahistorian harrastaja Jukka Kuhanen on julkaissut esikoisteoksensa. Sodan tarinat – Rukajärvi 1941–1944 -tietokirja on Kuhasen ja sotakirjailija Esa Sirénin yhteistyössä kirjoittama teos, joka pohjaa yli 600 veteraanin haastattelumuistioihin.

Haastattelumuistiot on arkistoitu ja digitoitu Rukajärven suunnan historiayhdistyksen toimesta. Kuhasen ja Sirénin teos kokoaa korpisotureiden kertomukset ja SA-kuvat Rukajärveltä ajallisesti eteneviin teemakokonaisuuksiin.

Sodan tarinat -kirja tarjoaa lukijalle mahdollisuuden perehtyä jatkosodan tapahtumiin veteraanien näkökulmasta. Kirjan henkilökohtaiset kuvaukset avaavat sodan kokeneiden näkemyksiä siitä, mitä sotavuodet käytännössä olivat ja mitä suomalaisjoukot Rukajärven suunnalla kohtasivat. Asemasodan arkeen, taisteluihin etulinjassa, partiotoimintaan ja sodan päättymiseen tutustutaan sekä rivimiesten että upseerien näkökulmasta.

– Avustin Esaa hänen edellisen tietokirjansa teossa. Tuon hankkeen yhteydessä ehdotin, että tekisimme jatko-osan yhdessä ja tarjoaisimme hanketta Gummerus Oy:lle. Takana on neljä vuotta kestänyt kirjoitustyö ja valokuva-arkistojen pöyhiminen, kertoo Jukka Kuhanen kirjan taustoista.

Esa Sirén on sukupolvensa luetuin sotakirjailija. Hänen kirjojaan on myyty jo yli 200.000 kappaletta.

Jukka Kuhanen on sotahistorian harrastaja, joka on perehtynyt erityisesti Rukajärven suunnan tapahtumiin. Hän on järjestänyt sotahistoriaretkiä viime sotien taistelupaikoille ja perehtynyt sotatapahtumiin, taistelupaikkoihin sekä sotien henkilöihin. Kuhanen työskenteli 1990- ja 2000-luvulla Joutsassa Osuuspankin konttorinjohtajana.

Markku Parkkonen