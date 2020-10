Joutsan vanhin kiuas 1920-luvulta?

Joutsan Seudussa julkaistiin elokuussa juttu toimittaja-kirjailija Harri Nykäsen saunaremontista. Samassa yhteydessä Nykänen julisti kilpailun Joutsan vanhimman metallirakenteisen kiukaan löytämiseksi. Hänellä itsellään on nimittäin metallirakenteinen jatkuvalämmitteinen kiuas, joka todennäköisesti on peräisin 1950-luvulta. Nykäsen kiuas on edelleen käyttökunnossa.

Kisaan ilmoittautui Joutsan vanhimman käytössä olevan metallikiukaan omistajaksi Venetiellä asuva Jere Hirvonen. Joutsan Seudun toimituksen tutkimusten mukaan Hirvosen kiuas saattaa olla hyvinkin 1920-luvulta. Hirvosen talo on nimittäin alun perin siirretty Venetielle vuonna 1920 ja oletettavasti talon ulkorakennus, jossa siis myös sauna sijaitsee, on rakennettu samoihin aikoihin.

Lisäksi Hirvosen kiuas muistuttaa suuresti Haapamäellä toimineen Suomen Rautauunitehtaan vuosina 1918–1949 valmistamia kiukaita. Vuodelta 1920 olevan Rautauunitehtaan hinnaston mukaan esimerkiksi yhtiön pienin kiuas maksoi 450 markkaa eli nykyrahassa vajaat 200 euroa.

Kiuas on edelleen käytössä, tosin tällä hetkellä Hirvosenkin saunassa on menossa remontti, eikä kiuasta ole vähään aikaan lämmitetty.

Täyttä varmuutta Hirvosen kiukaan iästä ei ole saatavilla, mutta todennäköisesti se on Joutsan vanhin. Harri Nykänen luovuttikin kiukaan tarkastuskäynnin yhteydessä lupaamansa palkinnon eli omistuskirjoituksella varustetun tuoreimman dekkarinsa Hirvoselle.

Joutsan Seudun toimitus ottaa edelleen vinkkejä vanhoista kiukaista vastaan.

Markku Parkkonen

Jere Hirvosen kiuas (kuva ylimpänä) muistuttaa erehdyttävästi Suomen Rautauunitehtaan valmistamaa kiuasta 1920-luvulta (kuva alla).