Pääkirjoitus: Kuntavaalit alkavat jo näkyä

Kuntavaalit pidetään Suomessa ensi keväänä. Ehdokaslistat on jätettävä viimeistään 9.3.2021 ja varsinainen vaalipäivä on 18.4.2021. Puolueilla on siis reilut neljä kuukautta aikaa löytää parhaat mahdolliset ehdokkaat vaaleihin. Ainakin isommissa kaupungeissa puolueet ovat ehdokaslistojaan jo osin julkistaneet, mutta Joutsan seutukunnalla ollaan vasta etsintävaiheessa.

Kesän vaihduttua syksyksi on paikallisissa puolueyhdistyksissä aktivoiduttu tuleviin kuntavaaleihin aivan kiitettävästi. Monet ovat pitäneet erilaisia tempauksia ehdokashankinnan tiimoilta. Tiettävästi myös ehdokassopimuksia on jo allekirjoitettu, vaikkei mitään listoja ole vielä julkistettukaan. Perinteisestihän Joutsan seutukunnalla ei ehdokkaiden nimiä ole haluttu kauhean hyvissä ajoin tuodakaan julki.

Todennäköisesti toteutuva sote-uudistus tuo oman mausteensa kuntavaaleihinkin. Periaatteessa valtuustojen merkitys pienenee, kun sote-palvelut siirtyvät kunnilta uusien hyvinvointialueiden vastuulle. Tämä voi tietenkin laimentaa intoa kuntapolitiikkaan. Toisaalta voi käydä niinkin, että kiinnostus lisääntyy, kun sote-uudistus siivoaa kaikista vaikeimmat kysymykset pois kuntapoliitikkojen asialistoilta.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.