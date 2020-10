FC Circus tuli Joutsaan – Kemi oli kovin mahdollinen vastus

Futsal-Liigassa jo vuoden vakuuttavia otteita esittänyt FC Kemi kävi sunnuntaina Joutsassa. Kemi jatkaa sarjakärjessä tappioitta, sillä JoSePa kaatui jonkinlaisella rutiiniesityksellä selkeästi maalein 0–6 (0–2).

FC Kemi oli matkassa lähes koko kokoonpanollaan, yksi oli normaalin flunssan takia pois. JoSePalta puuttuivat Jari Kotimäki ja Olli Malin. Pelin henki oli alusta saakka selvä. Kemiläiset pyörittivät omaa pallonhallintasirkustaan ja JoSePa yritti iskeä vastaan.

JoSePa sai varsin hyvin pidettyä vieraat pois laatupaikoilta sikeällä puolustamisella, ja pääsi itsekin varsin hyville paikoille vastaiskuilla. Kaksi virhettä poiki kuitenkin kaksi takaiskua. Pieni ajoitusvirhe prässissä aiheutti 0–1 maalin, ja vähän isompi virhe pohjapelaajalta 0–2 maalin. Muuten JoSePa saa olla aika tyytyväinen ensimmäisen jakson esitykseen. Maalit vain jäivät uupumaan.

Toisen jakson alussa Kemi sai aika helposti kulmasta 0–3 maalin, ja tämän jälkeen vieraitten parantunut puolustuspeli piti JoSePan vähillä maalitekopaikoilla. Pari läpiajoa ja muutama hyvä kulmakuvio onnistuttiin kuitenkin luomaan ilman tulosta. FC Kemi kaunisteli vielä lukemia, viimeinen osuma tuli, kun JoSePa yritti avata maalitiliä reikäpaidalla.

Selkeistä lukemista huolimatta JoSePan ei tarvitse säkkiin pukeutua, sarjan tämän hetken kovin joukkue pidettiin pelillisesti aika hyvin kurissa. Suurimpana erona oli jälleen se, että ammattimiehet tekevät paikoista kylmästi eli armottomasti maalit, JoSePa sortui maalipaikossa hiukan hätäilyyn.

Pallonhallinta oli koko pelin ajan Kemillä, palettia pyörittivät Boris Cizmar ja Jose Gutierrez sekä kärjessä Venezuelan maajoukkuemies Enderson Suarez ja Tuukka Pikkarainen. Lisäksi JoSePan hyvätkin maalipaikat nollasi erinomainen, lähes kaksimetrinen maalivahti Slobodan Tomic. Ei ihme, että joukkue heiluu kärjessä.

JoSePalta yritystä löytyi kyllä, Kosusen veljekset Janne ja Jarkko, Benno Hanslian ja Tuukka Korhonen rakensivat peliä minkä pystyivät. Pivotit Otto Piili ja Oskari Luoma pelasivat hyvän pelin. Osku murtautui muutaman kerran väkisin maalitekopaikkaan osuen kerran tolppaankin. JoSePakin peluutti toisella jaksolla koko pelikuntoista porukkaa, muun muassa Kangasniemeltä viime viikolla JoSePaan liittynyt Elmeri Linnera otti ensiaskeleet kentällä Futsal-Liigassa, ja välittömästi maalitekopaikassa.

Koko kaarti selvisi aika vähillä virheillä, mutta vastuksen ollessa kovin mitä Suomesta juuri nyt löytyy, olivat lukemat aika lohduttomat. Viikon päästä JoSePalla on vastassa vieraspelissä Sievi, joka on nyt pari sijaa JoSePaa alempana.

Valmentajien kommentit, Markku Kalermo, FC Kemi:

–Vaikeata peliä odotettiin, koska meidän ykkösnelikoille tuli hurjat minuutit lauantaina. Onneksi saatiin pari osumaa ekalla jaksolla, niin päästiin pyörittää laajempaa rinkiä ja nämä meidän junnutkin sai pelata ihan runsaasti. Ihan ok esitys lähtökohdat huomioon ottaen, outo pelialusta aiheutti välillä ongelmia.

Mikko Paappanen, JoSePa:

– Eka jakso oli hyvä, toinen ei niin hyvä. Ihan hyvin jätkät taisteli, oli selvää että 0–2 tappioasemassa ei mitään niukkaa tappiota lähdetä hakemaan, vaan nostetaan prässiä. Sitten tuli tietenkin tuon tason joukkuetta vastaan välillä aika kiire alakertaan. Ikävä ettei saatu hyvästä taistelusta palkintoa maalin muodossa.

– Meillä on vähän eri lähtökohdat ja tavoitteet kauteen, meillä on tavoite saada Joutsan ja lähiseudun jätkät pelaamaan hyvää futsalia yhdessä. FC Kemin tavoite on olla finaalipeleissä ja ehkä ihan ulkomailla asti. Meidän Venezuela on Kangasniemellä…

Petri Hentinen

Yläkuva: JoSePan hyvätkin maalipaikat nollasi erinomainen, lähes kaksimetrinen FC Kemin maalivahti Slobodan Tomic.