Kunta kuulostelee Joutsassa vapaa-ajan asukkaiden etätyöpisteen tarvetta

Joutsan kunta kokeilee parhaillaan, onko Joutsassa tarvetta vapaa-ajan asukkaiden etätyöpisteelle. Kunta vuokrasi alkuvuodesta tarkoitukseen soveltuvan työpisteen Joutsan Liikehuoneistot Oy:ltä ja tilannetta on nyt seurailtu vajaan vuoden, tosin muutaman kuukauden koronatauolla. Keväällä etätyöpiste oli väliaikaisesti kiinni, sillä Dataseed, jonka yhteydessä se sijaitsee, oli koronan takia suljettu. Kesällä työpiste avattiin jälleen.

Kokeilun taustalla on Joutsan kunnan elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäen mukaan kunnan vapaa-ajan asukkaille kesällä 2019 tehty kyselytutkimus. Siinä kysyttiin myös etätyön tekemisestä, muun muassa vastaajien vuosittaista etätyöpäivien määrää sekä heidän kiinnostustaan etätyöskentelytilojen vuokraamiseen, jos niitä olisi tarjolla.

Kun orastavaa mielenkiintoa ilmeni ja Joutsan Lh:n omistamista entisistä Nordean konttorin tiloista Yhdystieltä vapautui nettiyhteyksin varustettu työpiste, kunta päätti kokeilla, löytyisikö vapaa-ajan asukkaiden etätyöpisteelle tarvetta. Elinkeinokoordinaattori Kaitamäki sanoo, ettei kovinkaan monella ole välttämättä kotona tai mökillä erillisiä työtiloja.

– Jos vaikka mökillä on perhettä ympärillä ja siellä vietetään vapaa-aikaa, niin voi olla hyvä välillä pistäytyä keskittymään siihen työhön muuhun ympäristöön, jatkaa Kaitamäki.

Maksutta Joutsan vapaa-ajan asukkaiden käyttöön tarjottavassa etätyöpisteessä on työpöytä ja internetyhteys, ja lisäksi työpisteen varanneella on mahdollisuus käyttää neuvotteluhuonetta. Myös wc-tilat löytyvät.

Liiketilaa, jossa etätyöpiste sijaitsee, uudistetaan parhaillaan, joten myös etätyöpiste tulee uudistumaan. Alun perin se oli Dataseedin yrittäjän ja Joutsan Liikehuoneistot Oy:n toimitusjohtajan Pasi Olkkosen mukaan ilman seiniä oleva avoin tila, jossa saattoi olla hieman hankala keskittyä työntekoon silloin, kun samassa tilassa liikkui asiakkaita.

Remontin myötä liiketilaan on luvassa loossit, joista yhteen etätyöpistekin sijoitetaan. Uudistuksella vastataan rauhallisemman työtilan tarpeeseen.

– Tuntuu nyt olevan nämä etätyötarpeet hyvillä nettiyhteyksillä ja rauhallisen paikan tarvitsevia, sanoo Olkkonen.

Etätyöpisteen voi varata käyttöönsä enimmillään kahdeksi päiväksi kerrallaan ja kymmeneksi päiväksi vuodessa. Kahden päivän kertavarausta voi kuitenkin jatkaa, jos muita varauksia ei ole. Joutsan Lh:n nettisivuilta löytyy Pasi Olkkosen mukaan ajantasainen varauskalenteri, josta voi katsoa, onko työpiste haluttuna ajankohtana vapaana.

– Siellä on lomake, millä voi kysyä tilaa, ja ollaan pyritty kyllä aina vastaamaan saman tein, sanoo Olkkonen.

Tähän mennessä etätyöpistettä on hyödynnetty melko vähän, sillä kävijöitä on ollut Olkkosen mukaan kesän aikana suurin piirtein yksi per viikko. Joutsan kunnan elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäki arveleekin, etteivät vapaa-ajan asukkaat välttämättä ole vielä täysin löytäneet heille suunnattua etätyöpistettä.

– Se on kuitenkin varsin uusi saatavilla ollut palvelu, sanoo Kaitamäki.

Hänen mukaansa kokeilua ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä mietitään kunnassa ennen tämän vuoden loppua.

Vapaa-ajan asukkaiden etätyömahdollisuuden tarjoamisessa ei ole kyse pelkästään Joutsan kunnan mahdollisesti saamasta imagohyödystä, vaan elinkeinokoordinaattori Kaitamäen mukaan palvelun tarjoamisesta on pitkässä juoksussa ajatellen laajemminkin etua paikkakunnalla. Kun etätyön tekeminen lisääntyy, lisääntyvät vapaa-ajan asunnolla vietetyt päivät ja sen myötä myös paikallisten palvelujen käyttö.

– Jos etätyön tekeminen tällä alueella lisääntyisi huomattavasti, niin kyllähän ne ihmiset tarvitsevat tällä alueella muitakin palveluja, sanoo Kaitamäki.

Tarja Kuikka