Jos olet ostamassa käytettyä maatalouskonetta, niin tarkista, että myyjänä on sen oikea omistaja

Viime vuosilta Joutsankin seutukunnalta on tiedossa tapauksia, joissa nykyään lähinnä loma-asuntokäytössä olevilta tiloilta on varastettu maatalouskoneita. Varkaat pyrkivät myymään nämä eteenpäin, joten poliisi muistuttaa, että jos sellainen on tarjolla huomattavan edullisesti tai myyjällä on kiire laitteen myymisessä, hälytyskellojen tulisi soida.

Sisä-Suomen poliisilaitoksella on ollut viimeisen vuoden aikana tutkinnassa tapauksia, joissa on myyty varastettuja traktoreita, klapikoneita, perävaunuja ja muita työkoneita. Laitteet on myyty edelleen huomattavan edulliseen hintaan.

Jutun selvitessä laite palautuu oikealle omistajalleen ja ostaja menettää tuotteen lisäksi usein rahansa. Tämän lisäksi ostaja voi syyllistyä myös kätkemisrikokseen.

Poliisi kehottaa näin ollen, että ostoaikeissa olevan kannattaa tarkistaa, että laitetta myy sen oikea omistaja. Laitteesta pitää pyytää lisätietoja, teknisiä tarkennuksia ja kuvia yksityiskohdista.

Ostajan on hyvä tarjoutua vähintään katsomaan laitetta paikan päälle, eikä missään tapauksessa pidä maksaa tuntemattomalle kauppasummaa näkemättä ensin kaupan kohdetta. Ei edes käsirahaa. Myös myyjän tietoja on hyvä selvittää nimen ja puhelinnumeron kautta, ja jos laitteessa on rekisteri-, sarja- tai runkonumero, laitteen omistajuus on mahdollista selvittää rekisteritietojen kautta.

Janne Airaksinen