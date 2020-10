Yleisurheilukausi laitettiin nippuun päättäjäisissä

Perjantaina 9.10. vietettiin Lamminmäen tiloilla menestyksekkään yleisurheilukauden päättäjäisiä. Pokaaleja oli pöytä notkollaan kun palkittavina oli juoksu-cupin ahkeria osallistujia, piirinmestaruuskisoissa menestyneitä että erikseen palkittuina monipuolisia ja menestyneitä nuoria. Tilaisuudessa pidettiin palkitsemisten lisäksi lyhyet puheet ja katsottiin ennen kakkukahveja kaudesta kertova kuvaesitys.

Kautta muistellessa todettiin, että Pommista on nousemassa mainio ja lahjakas joukko nuoria, joille voi ennustaa tulevaisuudessa jatkoa menestykselle. Pisimpään mukana olleet ovat nyt harjoitelleet säännöllisesti ja ympärivuotisesti kolmen kauden ajan ja tälle kaudelle saatiin lisäksi mukaan uusia lahjakkaita nuoria. Pääosin 10-14-vuotiaita harjoittelijoita oli talven harjoituksissa mukana keskimäärin kymmenen. Pommissa ei nuoria urheilijoita ole määrällisesti paljoa, mutta tässä tapauksessa saattaa hyvällä syyllä todeta laadun korvaavan määrän.

Talven hallikisoissa erityisesti juoksijat nappasivat useita ykkössijoja ja palkintopallipaikkoja kansallisissa hallikisoissa. Kevään ajan poikkeustilan aikana oli harrastuksen kannalta se onni, että aikainen kevät koitui yleisurheilijoille eduksi. Radalle pääsi juoksemaan jo maaliskuussa ja vaikka kelit olivat koleat, saattoi määrällisesti harjoitella paljon. Kesän kansallisissa kisoissa Pommin nuoret pikakiitäjät alkoivat sijoittua kovilla ajoillaan poikkeuksetta kisoissa kuumaan erään ja keskiradoille. Ilahduttavan usein sieltä auran kärjessä pommilainen pikakiitäjä maaliviivalle ensinnä ehätti. Jyväskylän kisoissa touko-kesäkuun vaihteessa kuuluttaja totesi Benedict Seppälän (yläkuvassa oik.) lähteneen ”kuin raketti” ja Luukas Kemppaisen (yläkuvassa vas.) kiitävän ”ohjuksen lailla”. No, kelpaavat nuokin kielikuvat Pommin urheilijoille.

Palkituista voi ottaa esille seuran johtokunnan palkitsemat kaksi 14-sarjan SM-mitalistia: Veera Reposen (yläkuvassa 2. oik.) ja Valtteri Virtasen (yläkuvassa 2. vas.). Reponen vakiinnutti asemansa ikäluokkansa kärkipään pikajuoksijana ja Virtanen osoitti lahjakkuuttaan nappamalla mitalin ensimmäisen harjoituskauden tuloksena Kahta SM-mitalistia nuortenkaan sarjoista samana vuonna saa joutsalaisessa yleisurheilussa hakea lähes kolmenkymmenen vuoden takaa ajoilta T. Heino, J. Lahtinen ja P. Teittinen.

Olivia Fagerholm palkittiin vuoden monipuolisena urheilijana. Hän harjoitteli ja kilpaili ahkerasti läpi kesän kentällä ja maastojuoksuissa. Vuoden nousijana muistettiin Rico Sievästä, joka tuli talvella harjoituksiin mukaan ja kehittyi kesällä poikien kovan viestijoukkueen kaarrejuoksuspesialistiksi. Vuoden menestyjinä palkittiin Veera Reposen ja Valtteri Virtasen lisäksi Luukas Kemppainen ja Benedict Seppälä. Kemppainen selvitti itsensä P15-sarjan 100 m finaaliin Suomen mestaruuskisoissa. Hän juoksi kesän aikana sata metriä usein alle kahdentoista sekunnin, toimi viestijoukkueen luotettavana ankkurina sekä päätti kautensa Koululiikuntaliiton mestaruuskisoissa 300m juoksun pronssimitaliin. Seppälä paransi kauden aikana 60m juoksussa Lahden piirin ennätystä kahdesti ja se kirjataan nyt 7,56. Pikamatkan lisäki hän pitää hallussaan maan kärkitulosta ikäisissään myös 200 metrillä ja pituudessa.

Pikajuoksupuolella ilahdutti se, että tyttöjen ja poikien 15 -vuotiaiden sarjaan saatiin viestijuoksuporukat. Tyttöjen puolella Reposen ja Fagerholmin lisäksi kesän kisoissa viestikapulaa kiidättivät Elli Lavia, Fiona Flink ja Aada Simola. Harmillista, että pojat eivät päässseet flunssan vuoksi SM-viesteihin. He korjasivat tilanteen viikkoa myöhemmin Koululiikuntaliiton mestaruuskisoissa ottamalla siellä voiton paremmalla ajalla kuin viikkoa aiemmin oli maan mestaruuskisoissa otettu P15 -sarjan pronssia. On myös mainittava Anniina Haapalan kesän aikana 100 metrillä tekemä tulos 12,99. Harvassa näin pienessä seurassa on näin kovia menijöitä pikamatkoilla. Mikäli harrastus jatkuu, on tulevaisuudessa optio varsin mainiolle naistenkin pikaviestijoukkueelle.

Kauden tilastot koonnut Tiina Liukkonen laski Pommin nuorten tehneen kauden aikana huikeat 66 A-luokan tulosrajan ylittänyttä kilpailusuoritusta. Aiemmin mainittujen SM-mitaleiden lisäksi tuli 12 pm-mitalia, kaksi Koululiikuntaliiton mitalisijaa, yksi uusi piirinennätys, kolme ikäluokan kärkitulosta, useita sijoituksia kymmenen parhaan joukkoon maan tilastoissa ja jokaiselle omia ennätyksiä kilpailemissaan lajeissa. Eivät suotta kesän aikana kentillä pienen kunnan seuran urheilijoiden suoritukset herättäneet positiivista huomiota.

Kun vielä kauden lopuksi kiitellään harrastusta tukevat vanhemmat, kilpailujen järjestämiseen osallistuneet talkoolaiset ja seuran toimintaa tukeneet yhteisöt, voidaan hetkeksi siirtyä taka-alalle poluille ja saleille hiomaan kynsiä seuraavaa kautta varten. Tämä kausi toi kutkuttavia odotuksia seuraaville vuosille.

Mika Sirkka

Kauden palkitut:

Juoksu-cupissa runsaasti suorituksia tehneet: Olivia Fagerholm, Väinö Koistinen, Aleksi Saarela, Ilari Suuronen, Elli Lavia, Jere Rossi, Pirjo Soilu, Marko Hartonen, Raimo Hartonen, Eila Hartonen, Pasi Lavia, Anssi Saarela

Pm-menestyjät: Iida Lavia, Olivia Fagerholm, Aada Simola, Fiona Flink, Rasmus Kemppainen, Luukas Kemppainen, Benedict Seppälä, Veera Reponen, Valtteri Virtanen, Rico Sievänen, Oliver Paappanen

Vuoden nousija: Rico Sievänen

Vuoden monipuolinen urheilija: Olivia Fagerholm

Vuoden nuoret menestyjät: Luukas Kemppainen, Veera Reponen, Benedict Seppälä, Valtteri Virtanen

Johtokunnan stipendit SM-mitalisteille: Veera Reponen ja Valtteri Virtanen

Lisäksi urheilukoululaisille luovutettiin pieni muisto kesästä.