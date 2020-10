Maastopyöräilyä vapaamuotoisin kuvioin – Joutsan Vuoden 2019 Liikuntateko -palkinnolla palkittu Joutsa MTB tekee yhteislenkkejä Joutsassa ja lähialueella

Liikunnan harrastamiseen yhdessä toisten kanssa ei välttämättä tarvita urheiluseuraa, vaan yhdessä voi liikkua vapaamuotoisella porukallakin. Joutsassa on jo muutaman vuoden ajan toiminut vapaamuotoinen maastopyöräilyharrastajien ryhmä Joutsa MTB, joka tekee yhteislenkkejä Joutsassa ja sen lähialueella.

Ryhmään kuuluvan joutsalaisen Antti Peltosen (kuvassa) mukaan kyse on oikeastaan vain WhatsApp-ryhmästä, jossa sovitaan yhteislenkeistä ja jossa voi myös kysellä reittivinkkejä. Ryhmässä on tällä hetkellä 16 jäsentä, mutta siihen voivat Peltosen mukaan liittyä kaikki seutukunnalla maastopyöräilystä kiinnostuneet.

– Ajatuksena on nyt laittaa urheilukentän ilmoitustaululle siitä semmoinen liittymiskoodi, että kuka tahansa voi liittyä ryhmään kuvaamalla koodin WhatsAppilla, kertoo Peltonen.

Hän pitää hyvänä asiana sitä, että nykyään harrastusryhmän perustamiseen ei tarvitse välttämättä olla organisaatiota, vaan harrastusryhmiä voi tehdä helposti nykytekniikan avulla. Juuri Joutsa MTB on saanut olemassaolostaan eräänlaista tunnustustakin, sillä Joutsan kunta palkitsi sen aiemmin kunnan Vuoden 2019 Liikuntateko -palkinnolla.

Joutsa MTB:n pyöräilykausi ajoittuu Antti Peltosen mukaan pääasiassa lumettomaan aikaan. Yleensä liikuntahallilta starttaavilla lenkeillä suunnataan kirkonkylän ympäristöön tai Pekkasiin, Hartolaan tai Joutsenlammelle päin. Lenkit kestävät tunnista kahteen ja ovat pituudeltaan esimerkiksi 15–30 kilometriä.

– Joskus ajetaan pidempiäkin lenkkejä jollain porukalla, sanoo Peltonen.

Joutsa MTB:llä on ryhmä Stravassa, suositussa reittien tallennuspalvelussa, joka seuraa gps:n avulla matkaa, nopeutta sekä tallentaa käytetyn reitin. Stravassa jäsenet voivat nähdä ryhmän muiden jäsenten käyttämät reitit, ja lisäksi palvelussa voi kisata Joutsankin poluilta löytyvillä segmenteillä eli eräänlaisilla pikataipaleilla muiden samoja segmenttejä ajavien kanssa.

– Täällä on paljon sellaisia pätkiä. Se antaa siihen semmoisen lisäulottuvuuden, sanoo Peltonen.

Antti Peltonen innostui pyöräilystä harrastuksena viitisentoista vuotta sitten. Nykyisin Peltoselle kertyy ajokilometrejä viikkotasolla arviolta parisataa, vuositasolla noin 8.000.

Yhteislenkeille hän suosittelee lähtemään etujousitetulla maastopyörällä tai fatbikella – ylipäätään pyörällä, jolla on mukava ajaa poluilla. Varusteiksi riittävät vähimmillään kypärä ja juomapullo. Mitä kuntotasoon tulee, Peltonen sanoo lenkeillä olleen kaiken tasoista kokeilijaa.

– Monet arastelee vähän, kun osa porukasta on trikoissa ja on himopyöräilijöitä. Mutta me ei haluta karkottaa ketään. Kaikki ovat joskus aloittelijoita kuitenkin. Ja voidaan kyllä neuvoa varusteasioissa ja kaikessa.

Joutsan ympäristön polut sopivat Peltosen mukaan aloittelevillekin maastopyöräilijöille, sillä alueella ei ole erityisen kivikkoista, eikä isoja korkeuseroja. Peltonen myös sanoo myös tasoerot huomioitavan lenkeillä.

– Nopeus on sovitettu hitaimman mukaan, ja sitten odotellaan aina tarvittaessa. Se ei ole mikään ongelma.

Itse Antti Peltonen innostui pyöräilystä viitisentoista vuotta sitten kuntouttaessaan loukkaantunutta polveaan pyöräilemällä. Nykyisin hän pyöräilee sekä maantiellä sekä maastossa, ja ajaa sulan maan aikana myös työmatkat Joutsan ja Hartolan välillä. Vuositasolla kilometrejä kertyy noin 8.000.

Pyöräilyssä Peltonen pitää siitä, että pyörällä pääsee liikkumaan kovaa ja myös hieman isomman ympyrän sisällä kuin esimerkiksi kävelyssä tai juoksussa. Lisäksi häntä kiinnostavat pyörät itsessään.

Peltonen itse edustaa Lahden Pyöräilijöitä ja moni muu Joutsa MTB:n jäsen taas edustaa Jyväskylän Pyöräilyseuraa. Joutsa MTB:n lenkeille osallistuminen ei kuitenkaan Peltosen mukaan edellytä minkään seuran jäsenyyttä. Ryhmällä ei hänen mukaansa ole myöskään ole aikeita perustaa omaa seuraa.

– Tämä on kuitenkin niin pieni pitäjä, ettei ole nähty vaivan arvoiseksi perustaa pyöräilyseuraa. Ei se tarjoaisi juuri mitään lisää tähän hommaan.

Tarja Kuikka