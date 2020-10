Pääkirjoitus: Kunnissa toivotaan jo kovasti sote-uudistusta

Valtakunnallinen sote-uudistus etenee jälleen. Tällä kertaa näyttäisi siltä, että ikuisuusprojekti saattaa tulla valmiiksi asti. Toki aiemmat pettymykset ovat opettaneet monet kansalaiset varovaisiksi. Myös kunnissa lienevät arviot uudistuksen toteutumisesta korkeintaan varovaisen toiveikkaita.

Sote-uudistuksessa on lyhyesti sanottuna kyse siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelut siirretään kuntien vastuulta maakuntien vastuulle. Samalla yli puolet kuntien budjeteista siirtyy maakunnille. Uudistuksen toteuduttua kuntien merkittävin tehtävä on lasten ja nuorten koulutus.

Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Aatto & Elli Lounas

Pienissä maalaiskunnissa sote-uudistukseen on suhtauduttu pääosin myönteisen odottavasti. Kuntakentältä ei ainakaan Joutsan seutukunnalta ole voimakkaita vastustavia ääniä kuultu. Nyt pienissä kunnissa taitaa sote-palvelujen tilanne olla sellainen, että sote-uudistuksen olisi parempi onnistua. Esimerkiksi Joutsassa on vanhustenhuollon menokehitys sellaista, että kunnan talous kestää tätä menoa enää pari vuotta. Luhangassa taas on suuria vaikeuksia saada sosiaalipuolelle työntekijöitä.

Tässä tilanteessa todennäköisesti monessa kunnassa suorastaan rukoillaan hiljaisesti, että sote-uudistus ei enää siirtyisi.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.