Ilves kaatui selvin numeroin – JoSePa otti murskavoiton

JoSePa korjaili maalieroaan Futsal-Liigassa Ilves Fs:ää vastaan. Ennakkoon samoista sijoista kamppailevat joukkueet saivat aikaan 11 maalin shown, loppulukemat olivat JoSePalle murskaavasti 9–2 (4–2).

Ottelu alkoi varsin varovasti. Kumpikin joukkue sai rakennella rauhassa kuvioitaan ilman kovin isoa prässin vaaraa. Tilanne muuttui ajassa 2:40, kun Joonas Manzo haastoi pakin oikeassa laidassa ja tuikkasi helpon näköisesti etukulmasta JoSePalle 1–0.

Ilves avasi tämän jälkeen hiukan pakettiaan ja sai pientä painetta JoSePan päähän. JoSePa sai vastahyökkäyksestä kulman, josta Jarkko Kosunen syötti maalille vapaaksi unohtuneelle veljelleen Janne Kosuselle, ajassa 8:22 kotijoukkueelle 2–0.

Kauan ei kahden maalin johtoasema säilynyt. Minuutin päästä Tomi Lahtinen antoi loistosyötön maalille täysin vapaaksi jätetylle Giorgiolle, joka chippasi kauniisti 2–1. Ottelu jatkui edelleen suht tarkan pelin merkeissä. JoSePa loihti kertaalleen hienon rajakuvion, jonka päätteeksi Jari Kotimäki yritti karistaa apinaa selästään takatolpalla… tolppa!

Ajassa 11:38 hirveän työmäärän jälleen kerran tehnyt Otto Piili haistoi Ilveksen poikittaissyötön omalla alueella, katko ja pallo takakulmaan 3–1. Kuitti tuli heti 11 sekunnin päästä rajapotkusta, kun Ilveksen Jonathan Hynninen murjoi pallon takatolpalta sisään.

Kohdalla 16:32 Kotimäki päätti, että kun ei näteistä kuvioista onnistu, niin tehdään sitten räkämaali. Pallon riisto pohjapelaajalta ja tuikkaus alanurkkaan, 4–2. Tämä jäi myös puoliaikatulokseksi.

Toisen jakson alussa Ilves prässäsi aktiivisemmin, mutta JoSePa puolusti huolellisesti. Ilves sai ekan vedon kohti Aake Partion maalia vasta kuuden minuutin kohdalla. Heti sen jälkeen Tarkko Savela sai varpaankärjen Benno Hanslianin vetoon ja JoSePa siirtyi jo aika ratkaisevaan 5–2 johtoon. Samantapainen kuvio toistui viisi minuuttia myöhemmin, kun Olli Malin avasi maalitilinsä takatolpalta.

Tämän maalin jälkeen Ilves otti jo reikäpaidan käyttöön ajassa 31:06. Se ei sitten oikein kulkenut, JoSePa puolusti erinomaisesti ja teki siinä sivussa kolme maalia tyhjiin, tekijöinä Manzo, Piili ja Kotimäki.

JoSePa pelasi joukkueena hyvän ottelun, heikkoja lenkkejä ei löytynyt. Joitain pelaajia voi silti ehkä nostaa esiin. Otto Piili raatoi taas 110 lasissa läpi koko ottelun ja sai palkinnoksi kaksi maalia. Benno Hanslian loi hyvillä nousuillaan monta maalintekopaikkaa ja kunnostautui pelintekijänä. Hienoa oli lisäksi se, että joku muukin osui kuin Joonas Manzo. Malinin ja Kotimäen maaleilla on toivottavasti jonkinlainen ketsuppipullovaikutus.

Lopussa Ilveksen pelatessa reikäpaidalla lukemat repsahtivat pelitapahtumiin nähden aika suuriksi, mutta se riski reikäpaitahommissa on. Josepa puolusti reikäpaidan erinomaisesti. llves sai ainoastaan kaksi laukausta Partiolle asti yhdeksän minuutin aikana. Muut vedot peittivät tai blokkasivat kenttäpelaajat.

Maalintekijöitä ja hyvää puolustusta jatkossa tarvitaankin, sillä seuraavana vieraaksi tulee kahden viikon päästä hurjassa vireessä jo tammikuusta asti ollut FC Kemi venezuelalaisine maajoukkuepelaajineen.

Valmentajien kommentit: Tomi Lahtinen, Ilves-kapteeni:

– Parempi joukkue voitti tänään, siitä ei kahta sanaa. Toki meillä oli pari pelillisesti aika tärkeää kaveria loukkaantumisten takia pois. JoSePa puolusti tosi hyvin, kauheatyö oli päästä paikoille jopa reikäpaidalla. Kausi alkoi hyvin, nyt on tullut pari mollivoittoisempaa peliä. Pleijarit pysyy tavoitteena, sinne on toki kovasti tunkua.

Mikko Paappanen, JoSePa:

– Voittaminen on kivaa! Puolustaminen oli tänään hyvää. Toki muutama nukahdus sattui, kuten Giorgion 2–1 maali. Hyvä vääntö kaikin puolin, nyt on periaatteessa kolme hyvää peliä pelattu ja kasassa on neljä pinnaa. Helpolla ei pisteitä tule. Erityisen iloinen olen siitä, että nyt voi 14 ukosta valita kenet tahansa kentälle missä tilanteessa tahansa.

Petri Hentinen

Kuva: Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Ilveksen puolustus on vaikeuksissa JoSePan hyökkäyksen ahdistamana.