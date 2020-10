Jos mielit vaeltamaan luontoon, niin mikseipä lähtisi vaellusretkelle ihan Norjaan asti

Tätä mieltä on ainakin tamperelainen tietokirjailija Harri Ahonen. Hän luennoi maanantaina yhtenäiskoulun auditoriossa Norjan vaellusreiteistä. Ahosta voisi kutsua vaeltamisen kolmen pohjoismaan suurlähettilääksi, sillä hän on laatinut Skandinavian vaellusreiteistä jo neljä kirjaa. Viides on tulossa noin puolentoista vuoden päästä Finnmarkin eli pohjoisimman Norjan osan reiteistä. Sen jälkeen hän on vaeltanut elämänsä aikana lähemmäs tuhannella vaellusreitillä.

Ahosen luennolla kävi selväksi, että etenkin Norjassa on lukematon määrä retkikohteita rannikolla, vuonojen rannoilla ja saaristossa. Valintaa voi tehdä kykyjen ja voimien mukaan päiväretkikohteista tai pidemmän ajan vaativista kohteista.

Tromssan kaupunki on helppo saavuttaa ja sen läheisyydessä aukeavat vaikkapa komeat lähitunturit päiväretkikohteiksi. Norjassa useimmat niin lyhyempään kuin pidempäänkin vaeltamiseen tarkoitetut reitit ovat hyvin opastetut ja varustetut. Kun Tromssasta lähdetään etelän suuntaan, niin ennen hyvin tunnettua Lofoottien saaristoa kannattaa tutustua Vesterålenin saaristoon

– Vesterålen on jäänyt selvästi sen eteläisen kumppanin eli Lofoottien varjoon. Se on sääli, sillä Vesterålen on vähintäänkin yhtä hieno kuin Lofootit, minkä lisäksi se on paljon laajempi aluekokonaisuus, koostuen sadoista saarista. Siellä kannattaa vierailla hieman vaatimassa kohteessa, Møysalenin vuorella, joka sijaitsee samannimisen kansallispuiston keskellä, vinkkaa Ahonen.

Lofootit on tunnettu matkakohde, mutta juuri siksi siellä on tungosta kesäaikaan, mikä taas näkyy luonnon lisääntyneenä eroosiona. Lofoottien moniin saariin kannattaa harkita vesiteitse tutustumista, sillä Norjassa on panostettu hyvin säännöllisiin lautta- ja laivareitteihin.

Keski-Norjassa Nordlandin läänin rannikko ja etenkin Lovundin saari lunni-lintuineen on kokemisen arvoinen. Muutenkin eläimistö merilintuineen, hylkeineen ja jopa valaiden muodossa on vahvasti läsnä Norjan vaelluksilla.

Norjan hintatasosta puhutaan paljon. Ahonen ei pidä sitä tämän hetken valuuttakursseilla sen kalliimpana kuin vastaavaa Suomen Lapissa.

Ahosen tietokirjoista Pohjois-Skandinavian vaellusreitit julkaistiin vuonna 2014, Keski-Skandinavian vaellusreitit 2016, Pohjois-Norjan rannikkoreitit 2017 ja Etelä-Skandinavian vaellusreitit 2019. Lisäksi hän tehnyt kirjan Pyhän Olavin vaellusreitistä, josta kerrotaan viereisessä artikkelissa.

Janne Airaksinen

