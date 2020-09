Puheenvuoro: Tämä on haaste!

Tämä ei ole haaste käräjille. Tämä on tutkintapyyntö myönteisten asioiden havaitsemiseen ja kehotus yhteisen hyvän tekemisen tartuttamiseen.

Näinä ankeina ja jopa toivottomina aikoina ilolla ja myönteisyydellä on tukalat oltavat. Viestintäkanavat kaikissa muodoissaan – Joutsan Seutu mukaan lukien – antaa harkitsemattomasti palstatilaa rumalle puheelle ja toisten mielipiteiden ja tekemisten alistamiselle. Ei voi olla ihmettelemättä, miten meitä ihmisiä jaksaa kiinnostaa viha ja katkeruus, jolla koneisto näyttää käyvän. Vai käykö? Käyttövoimana se on tuhoava ja uutta luovan toiminnan este. Näin sadonkorjuun aikana olisi syytä olla kiitollinen siitä, mitä meillä vielä on.

Haastan joutsalaiset katsomaan elämää ympärillään ja jakamaan arvoa niille, jotka jaksavat paineen allakin tehdä työtä hyvinvointimme eteen. Näihin hyväntekijöihin kuuluvat kunnan johto ja työntekijät kaikilla tasoilla, seurakunnat, joutsalaiset yrittäjät, maanviljelijät, vapaaehtoistoimijat ja tietysti joka ikinen joutsalainen omana arvokkaana itsenään.

Kohta kaksi kautta kunnallisena luottamushenkilönä on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen reissu. Helpommallakin olisi voinut elellä, mutta palkaksi olen saanut tutustua aitoihin joutsalaisiin, joilla on tietoa, taitoa ja tahtoa vaikka mihin.

Viime aikoina tällaisen pehmeäkuorisen ja kokemattoman poliitikon mieli on ollut apea ja voimaton. Miksi? Syitä on useita oman osaamattomuuden lisäksi. Painavimpana syynä alavireisyyteen on pahansuopainen puhe ja toiminta, jolla rikotaan yhteistyöllä aikaiseksi saatua hyvää. Jos meistä itse kukin katsoo tarkemmin ympärilleen, löytää varmasti paljon hyvää ja kaunista. Kehitettävääkin, totta kai.

Eläkeliiton järjestöpäiviltä jäi mieleen pyyntö: ”Tule elämään kanssamme.” On jokaisen joutsalaisen ja joutsalaisen luottamushenkilön käsissä antaa perinnöksi taito säälliseen elämään ja arvostavaan vuoropuheluun. Nyt on aika valita käyttövoimaksi toista kunnioittava käytös, jolloin vastapuoli tai yhteistyökumppani saa tilaisuuden onnistua ja tehdä parhaansa.

Kauniista syksystä kiitollisena

Maija Salonen

Jäähdyttelevä valtuutettu (kesk.)

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.