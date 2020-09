Pääkirjoitus: Testamenttirahastoilla on iso rooli kunnassa

Paikallislehti Joutsan Seutu kertoi kesäkuussa artikkelissaan Joutsan kunnan rahastoista. Tässä tapauksessa rahastot viittaavat kuolleen henkilön kunnalle testamenttaamaan omaisuuteen tai ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuteen, jonka kunta on hakemuksensa perusteella saanut haltuunsa. Joutsan kunnalla on 11 tällaista rahastoa ja niissä on varoja yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Kyseessä on siis varsin merkittävä omaisuuserä.

Rahastojen varoja ei voida kunnassa kaataa yhteisen rahapussin yleiseksi tilkkeeksi, vaan rahastojen käytölle on tarkat määräykset. Nämä käyttöohjeet on määritellyt joko testamentin tekijä tai kunta itse siinä vaiheessa, kun ilman perillisiä kuolleen omaisuutta on haettu kunnalle.

Suurin osa Joutsan rahastoista on tarkoitettu perusturvan palveluihin ja erityisesti vanhusten palveluihin, mutta rahaa on käytettävissä myös lasten ja nuorten hyväksi sekä yleiseen hyvinvointipalvelujen kehittämiseen. Koska rahaa on kohtuullisen paljon, on niillä viime vuosina saatu myös paljon hyvää aikaan. Viimeisin päätös on tehty viime viikolla perusturvalautakunnassa, joka päätti rahoittaa tulevan vuodeosaston kalustamista 120.000 euron summalla Tauno ja Impi Hasan rahastosta.

