Autoagentit nro II starttaa lokakuun ensimmäisenä lauantaina – perinteisessä kylärallissa jo 174 osanottajaa

Järjestyksessään toinen Autoagentit.com-ralli jatkaa viime vuonna ajetun ensimmäisen tällä nimellä järjestetyn rallin perinteitä. Järjestäjänä tälle 3.10. lauantaina ajettavalle kisalle toimii Yellow Racing Team ry, joka on aikaisemmin organisoinut muun muassa Joutsenlampi-rallit vuosina 2018 ja 2019.

Muuramelainen Sami Heikkilä omaa jo huomattavan tietämyksen Joutsan seutukunnan rallipoluiksi soveltuvista maastoista. Tämän kertaista rallia hän kuvailee kilpailukauden päätteeksi järjestettäväksi perinteiseksi kyläralliksi.

– Kilpailussa ajetaan kaksi eri yleiskilpailua eli nuotilla ja pimeeseen ajavat. Reitti ajetaan Joutsan, Luhangan ja Jyväskylän alueella. Kilpailussa on yksi etähuolto. Pimeän rallin ennakkotutustumiskiellon osalta kilpailijoilta odotetaan rehtiä ja tasapuolista käyttäytymistä, toteaa Heikkilä.

Reitin koko pituus on sata kilometriä. Kisassa ajetaan neljä erikoiskoetta (EK), ja kaikki EK:t ajetaan vain yhteen kertaan. EK-kilometrejä kertyy yhteensä noin 40–43 kilometriä.

– Ajettavana on kaikki neljä parasta eekoota aikaisemmilta vuosilta, plus kirsikkana kakun päällä muutama ennenajamaton osuus sekä ajosuuntia on muutettu, kuvailee Heikkilä.

Kilpailukeskuksena toimii totuttuun tapaan Josemoran ratakeskus, jossa sijaitsee kilpailutoimisto, kilpa-autotarkistus, kilpailun lähtö, maali ja palkintojen jako.

Ilmoittautuneita autokuntia on lähtöluettelossa 174, ja ilmoittautumisaikaa on itse asiassa jatkettu siten, että vielä viime lauantaina pääsi mukaan. Luokkia on tehty 21 kappaletta, paljolti kuljettajien toiveita kuunnellen.

Heikkilä on tyytyväinen ajajamääriin, sillä se on merkki siitä, että mitä ilmeisimmin edelliset Joutsan kisat ovat onnistuneet ja että vanhat suurajopätkät kiinnostavat ralliympäristönä.

– Kilpailijoita on laidasta laitaan, kuten esimerkiksi SM-tason kuskeja ja jopa ihan uusia N5-luokan autoja. Toisessa päässä on harvoin nähtyjä pikkukoneisia classic-autoja kuten Wartburg. Aina mukava väriläiskä ovat Ladat, joilla on oma luokka kuljettajien toiveesta. Suosituin luokka on V1600, joissa autojen tasaväkisyys laittaa yritystä peliin, vaikka autot eivät ole niitä tehokkaimpia. Luokan ennakkosuosikkina oman kylän Joonas Tonteri.

– Lisää paikallisväriä tuo nuorten luokassa mukana oleva Luka Manninen, jonka kyydissä istuu SM-tasollakin huimistellut Joonas Soilu. Ei sovi unohtaa, että vanhat kisakumppanit Markku Hahtokari ja Kari Mutkala nähdään vuosikymmenien jälkeen samassa kisassa, taustoittaa Heikkilä.

Korona-aika on tuonut järjestelyihin omat mausteensa. Esimerkiksi kilpailijoiden perinteinen toimistoilmoittautuminen ja asiapapereiden tarkistaminen on korvattu ennakkoon sähköisesti tehtävän prosessin avulla. Näin on vältytty jonottamiselta. Tiedottaminen hoidetaan kilpailun aikana virtuaalisen ilmoitustaulun avulla.

Yleisöpaikkoja on tehty avarammiksi, jotta väljempi sijoittuminen mahdollistuu ja varikolle on yleisöltä pääsy kielletty. Ratakeskuksen lämmittely-EK:ta pystyy seuraamaan reilun kokoisesta hiekkarinne-katsomosta. Kioskin prosessit tehty uusiksi. Osalle toimitsijoille on maskipakko ja kaikille tarjotaan maskia käyttöön.

– Olemme valinneet erikoiskokeilta viralliset katselupaikat niin, että niissä voidaan varmistaa riittävät turvavälit. Paikat ovat joko pelloilla tai muilla alavilla paikoilla mihin katselualue voidaan merkitä riittävän laajalle alueelle, jotta turvavälit saadaan pysymään.

Janne Airaksinen

Kuva: Tarja Kuikka

Yläkuva on viime vuoden Autoagentit-rallista, ja siinä Janne Solatie kiidättää Ford Escort 1300 GT:tä. Seutukunnan omia kuskeja oli tuolloin rallissa mukana viisi. Heistä ainoa luhankalainen oli Solatie, jolla oli kartturina niin ikään luhankalainen Johannes Huuskola.