Koronakevät synnytti joutsalaismuusikoiden uuden projektin

Pitkään Joutsassa asunut muusikko Jani Partinen (kuvassa vas.) ja hänen viime syksynä Joutsaan muuttanut bändikaverinsa Atte Kivimäki (oik.) kohtasivat keväällä saman tilanteen kuin likimain kaikki heidän kollegansa ympäri maailmaa: koronaviruspandemian vuoksi keikkakalenteri tyhjeni.

Partisen ja Kivimäen bilebändiltä J. Partynen eXperienceltä jää tänä vuonna koronaviruksen vuoksi väliin ainakin 30 keikkaa, ja Partiselta itseltään trubaduurikeikkoja vähintään toinen mokoma.

Kuten monet muutkin muusikot Partinen ja Kivimäki kehittelivät keinoja jatkaa musiikintekoa poikkeusoloissa. Huhtikuussa miehet striimasivat suorana lähetyksenä yhden nettikeikan yhdessä kitaristi Marko Kuosman kanssa. Samalla heräsi myös ajatus siitä, että nyt olisi hyvää aikaa työstää Partisen omia kappaleita yhdessä.

– Kun tuli keikkatauko, niin varmaan olisimme joka tapauksessa tehneet jotain musiikkihommia yhdessä, kun asumme melkein naapureina. Olen tehnyt paljon biisien sanoituksia pöytälaatikkoon ja keväällä aloimme työstää niistä kappaleita, kertoo Jani Partinen.

Partinen on vuosien varrella esittänyt bändiensä kanssa sekä soolokeikoillaan jonkin verran omia kappaleitaan, mutta nyt biisiaihioita alettiin toden teolla työstää eteenpäin. Samalla Partinen ja Kivimäki perustivat E.T. (Ex tempore) -duon esittämään ja äänittämään kappaleita.

Kappaleiden sanoitukset ovat Partisen tekemiä ja sävellyksistä sekä sovituksista miehet vastaavat yhdessä.

– Kyllä tässä Aten tuotantotaidoilla on ollut suuri merkitys, kun kappaleita on muokattu parempaan suuntaan, sanoo Partinen.

Tarkoituksena on julkaista E.T.:n nimissä uusi kappale aina kuuden viikon välein. Toistaiseksi E.T. on julkaissut kaksi kappaletta: ”Perus sunnuntai” ja ”Viimeinen kevät”. Seuraava kappale ”Jos ei näitä tuu enää” ilmestyy perjantaina 25.9. Youtubessa, Spotifyssa sekä muissa netin musiikkipalveluissa.

E.T.:n musiikki on laadukasta suomenkielistä poppia, jolle voisi hyvinkin löytyä yleisöä siinä missä vaikkapa Lauri Tähkän musiikille.

– Lähtökohtana tälle projektille on se, että biisien tekeminen ja äänittäminen on mukavaa. Tavoitteena on myös saada kokoon sen verran omaa ohjelmistoa, että voimme lähteä myös keikoille, kun se on taas mahdollista, kertoo Atte Kivimäki.

Keikkakokoonpanoon tullaan duo todennäköisesti laajentamaan lyömäsoittajalla trioksi.

– Tavoitteena on, että kappaleet eivät keikoillakaan kuulosta mitenkään riisutuilta, pohtii Kivimäki.

Kunhan kappaleita puolentoista kuukauden välein julkaistuna alkaa kokoonpanolle kertyä, Partisen toiveissa olisi pitää ensi keväänä Joutsassa talomuseon rinnelavalla E.T.:n levynjulkistamiskonsertti.

E.T.:n nettilinkit löytyvät osoitteesta: https://linktr.ee/e.t.band