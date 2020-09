Kunnanhallitus päätti As Oy Luhangan Luhangansadon yhden asunto-osakkeen myymisestä

Luhangan kunnanjohtaja Tuomo Kärnä on käynyt neuvotteluita yhden huoneiston myymisestä As Oy Luhangan Luhangansadosta. Asunto-osake Huoneistosta nro 2 oli myynnissä tarjouskauppasivustolla kuusi viikkoa. Myyntiaikana kohde sai tarjouksia, joista viimeinen oli 28.000 euroa

Tarjous ylitti valtuuston aikaisemmin asettaman 26.000 euron markkinahinnan, joten maanantaina kunnanhallitus saattoi päättää myymisestä suotuisassa hengessä.

Luhangan kunnalla on Luhangan kirkonkylällä Luhankjärventie 5:ssä As Oy Luhangan Luhangansato, jossa on viisi huoneistoa. Niistä yksi on kolmio ja neljä kaksiota.

Janne Airaksinen