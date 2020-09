Kunta asensi uusia led-mallisia katulamppuja –valoteho paranee ja sähköä säästyy

Joutsan kunta on uusinut viime vuosina katulamppujaan. Vanhanaikaisia perinteisen tyylin elohopeahöyrylamppuja on uusittu nykyaikaisiksi led-katulampuiksi. Led-tyyppisten lamppujen valoteho on parempi ja myös energiankulutus pienempi kuin vanhanmallisilla. Yhden elohopeahöyrylampun vaatima sähkönkulutus riittää kolmen–neljän led-lampun tarpeisiin.

Uusia lamppuja on hankittu 69 kappaletta ja ne on varattu Jousitien pohjoispään tienoon valaisinpylväisiin Rametko-hallin ja Pertunmaantien risteyksen välille. Valaistuksen kunnostukseen on varattu investointimäärärahaa 42.000 euroa.

Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA

Janne Airaksinen

Yläkuva: Katulamppujen uusiminen oli viikon alussa meneillään Ansioniemen Sähkön ja kunnan yhteistyöllä Koiravuorentiellä. Vanha elohopeahöyrylamppu on juuri otettu pylväästä pois.