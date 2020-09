Valkeakoskelta JoSePalle tappio ja nolla pistettä

JoSePa aloitti Futsal-Liigan tappiolla vieraspelissä Valkeakoskella MadMaxia vastaan. Puoliaikajohto 0–2 vaihtui lopulta tappiolukemiin 5–2.

JoSePan mollivoittoiset harjoituspelit aiheuttivat pientä jännitystä siitä, miten tosipelit lähtevät kulkemaan. Pelissä JoSePa vaikutti kuitenkin alussa olevan paremmin valmistautunut peliin kuin kotijoukkue. Puolustus pysyi tiiviinä ja vastaiskuihin lähdettiin ripeästi.

Pelilliset kokeilut jäivät toiseen kertaan, nyt luotettiin vanhoihin konsteihin. Nehän toimivat, Joonas Manzo maalasi ensimmäisellä kympillä kahdesti ja JoSePa johti 0–2. JoSePalla oli paikkoja niitata 0–3, toki paikkoja oli kotijoukkueellakin. JoSePan puolustuksen pysyessä suht tiiviinä joutui MadMax kuitenkin tulittamaan kaukaa.

Toisella jaksolla MadMax alkoi prässätä kovemmalla riskillä ja aika nopeasti tuli kavennus Mikko Herityn jalasta. Tämän jälkeen JoSePa peli alkoi pikkuhiljaa passivoitumaan, ja pallon saatuaan JoSePa sortui hieman hätäisiin ratkaisuihin. Peli oli hienokseltaan isäntien hallinnassa, ja 36 minuutilla tuli tasoitus Justus Kunnaksen jalasta.

Kaksi ensimmäistä maalia syöttäneen Mika Jussilan jalasta tuli kotijoukkueelle 3–2 johtomaali, ja lopussa JoSePan yrittäessä kavennusta reikäpaidalla Mikko Matinaro laittoi pari kertaa pallon tyhjiin.

Ensi viikolla JoSePa aloittaa kotipelit lauantaina Liikunnan Riemua vastaan.

Valmentaja Mikko Paappasen kommentit:

– Harkkapeleissä meidän puolustusta vietiin välillä huolella kahville, nyt puolustuspeli oli paljon parempaa. Madmax on hyvä joukkue joten 0–2 puoliajalla oli hyvä tulos, siihen mennessä. Toisen jakson kavennuksen jälkeen peli meni vähän hätäilyksi, samalla kaavalla olisi pitänyt jatkaa kuin ekalla jaksolla. Vähän karua, että ollaan johdossa 36 minuutille asti, sitten hävitään kolmella maalilla, mutta se on pelin henki. Reikäpaidalla voi tulla maaleja myös omaan päähän.

– Meidän pelaajapakka on ollut vähän levällään tähän asti, joten siihen nähden pitää olla esitykseen suht tyytyväinen. Pelissä oli paljon hyviä juttuja, kuten Manzon kaksi maalia, mutta paljon on myös parannettavaa. Tänään olisi jotain ehkä pelistä ansaittukin, mutta peli on raakaa ja maalit ratkaisevat. Nyt on sitten pari kotipeliä edessä, niistä lähdetään tietenkin avaamaa pistetiliä.

Petri Hentinen