Luhangan perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäinen irtisanoutuu

Luhangan kunnan perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäinen on ilmoittanut 16.9. irtisanoutuvansa perusturvajohtajan tehtävistä 31.12.2020 alkaen. Hyytiäisen viimeinen virallinen työpäivä on 30.12., mutta sitä ennen hän pitää pois kertyneet vuosilomat. Lomapäiviä on alustavien tietojen mukaan 41 päivää.

Kunnanjohtaja Tuomo Kärnän mukaan kunnan hallinto tekee piakkoin ratkaisuja siitä, miten perusturvajohtajan työpanos korvataan jatkossa.

Hyytiäinen aloitti Luhangan kunnan palveluksessa toukokuussa 2013.

Janne Airaksinen

Kuva: Tarja Kuikka

Yläkuva: JS-arkistokuva Hyytiäisen tulohaastattelusta 35/2013.