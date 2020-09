Kansallispuistoon yritysinfoa

Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry (Leky) pystyttää kansallispuistoon paikallisten yritysten palveluista kertovia infotauluja. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Leivonmäen kansallispuistoon liittyvää luonnontuntemusta ja ympäristökasvatusta, mutta myös paikallista yritys- ja yhdistystoimintaa. Tähän jälkimmäiseen tavoitteeseen liittyen Leky on neuvotellut Metsähallituksen kanssa, miten Leivonmäen kansallispuistoon saataisiin kävijöille infoa joutsalaisista palveluista ja yrityksistä. Erityisesti on toivottu matkailijoita palvelevien (mm. majoitus, ruokailu, välinevuokraustoiminta) yritysten tietoja, mutta myös muut paikalliset toimijat ovat tervetulleita yhteystietojen muodossa.

Tarkoituksena on rakentaa neljä samansisältöistä ilmoitustaulua, jotka ovat kehyksiltään samanlaisia kuin Metsähallituksen omat infotaulut. Nämä taulut sijoitetaan neljään eri paikkaan kansallispuiston omien infotaulujen viereen.

Leky huolehtii talkoilla taulujen rakentamisen ja pystyttämisen, tiedonkeruun ja yritysten laskuttamisen. Joutsan kunta ja Leky osallistuvat kustannuksiin. Paikallisille yrityksille lähetetään aivan lähiaikoina tietoa siitä, miten infotauluihin pääsee mukaan.

Markku Parkkonen